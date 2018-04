Sportovní kluby ve Zlíně se zbavují majetku, k mání je svah i stadion

Horší stadion v první lize asi není. Zlínský fotbalový stánek potřebuje dostavět tribunu, má špatné vytápění či sociální zařízení a tak by se dalo pokračovat

„Pro budoucnost fotbalu ve městě je nutná jeho oprava,“ prohlašoval opakovaně majitel klubu Fastav Zlín Zdeněk Červenka.

Vlastníkem stadionu jsou Sportovní kluby Zlín (SK Zlín), jimž patří také další klíčová sportoviště ve městě. Jenže na jejich rozvoj a modernizaci nemají peníze. Proto se dlouhodobě nabízí otázka, zda stadion Letná nepřevedou na město, které by pak mohlo zajistit rekonstrukci. A teď to konečně vypadá na dohodu. Zlínská radnice navíc za areál možná nezaplatí ani korunu.

„Hledáme takovou cestu, aby byl stadion převeden na město bezúplatně, a pokud to nebude možné, tak za nižší částku než je tržní cena. Chceme tento majetek nabýt, postarat se o něj a rozvíjet ho,“ řekl náměstek primátora Ondřej Běták, který má na starosti sport.

„Nejsme schopni fotbalový stadion z dlouhodobého hlediska financovat a udržovat ve stavu, jaký by si zasloužil. Město je dlouhodobým donátorem SK Zlín, takže s ním budeme jednat o bezúplatném převodu,“ potvrdil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Magistrát tomuto sdružení posílá každoročně kolem 6 milionů korun na provoz sportovišť. Proto se radnice logicky brání tomu, aby stadion získala za tržní cenu. Právníci města i klubů už hledají cestu, jak bezplatný převod uskutečnit.

„Jednali jsme také s panem Červenkou o potenciálním provozním modelu fungování stadionu. Na jeho obrysech jsme se dohodli,“ doplnil Běták.

Čeká se na verdikt soudu

Všechny tyto plány ale mají jeden podstatný háček. Sportovní kluby Zlín jsou od dubna 2016 v insolvenčním řízení kvůli údajným dluhům až 50 milionů korun. Soud sice návrhy věřitelů před koncem loňského roku zamítl (viz též Úleva pro sportovce ve Zlíně. Soud zastavil insolvenční řízení), ti se ale odvolali.

Odvolací soud zasedne ve čtvrtek 12. dubna a původní verdikt buď potvrdí, čímž se stane pravomocným, nebo případ vrátí k novému projednání a insolvenční řízení bude dál pokračovat.

„Pokud nebude ukončeno insolvenční řízení, nemůžeme převod fotbalového stadionu na město řešit,“ přiznal Kotala.

Věří však, že soud dá za dva týdny za pravdu SK Zlín. Ty pak budou moci svobodně nakládat se svým majetkem za 100 milionů korun.

„Fotbal by převod stadionu uvítal. Vždy se lépe investuje do vlastního majetku. Převodem se však budu vážně zabývat, až bude dohoda uzavřená,“ reagoval Červenka.

Město sice už dříve do oprav stadionu dávalo peníze, ovšem jako jeho vlastník to může mít snadnější. Finanční možnosti bude mít navíc větší než SK Zlín.

Lyžařský svah radnice koupit nechce

Sportovní kluby už na svém webu nabídly k prodeji i jiný majetek, u něhož nepovažují insolvenční řízení za překážku. Jde o čtyři chaty v Javorníkách a především lyžařský svah nad Zlínem, který byl jádrem celého sporu, jenž vyvrcholil insolvenčním řízením.

Jiný soud teprve minulý týden pravomocně potvrdil, že podnikatel Michal Cepek, který svah řadu let pod hlavičkami různých firem provozoval, ho musí vyklidit . Důvodem byla výpověď kvůli neplacení nájmu (viz též Nájemce musí vyklidit lyžařský svah ve Zlíně, rozhodl definitivně soud).

„Vidíme už světlo na konci tunelu, tak jsme si řekli, že prodej zbytného majetku zahájíme a počkáme, zda se objeví vážní zájemci. Podle toho, v jaké fázi bude insolvenční řízení, se rozhodneme, co dál,“ nastínil právník SK Zlín Radek Židlík.

Pokud soud ukončení insolvenčního řízení potvrdí, prodej se normálně uskuteční. To platí i v opačném případě, jen by to muselo být se souhlasem insolvenčního soudu.

„Jednat teď s případným zájemcem není nic proti ničemu,“ podotkl Židlík. Podle něho není třeba mít u prodeje chat a lyžařského svahu souhlas soudu, protože na rozdíl od fotbalového stadionu nejde o zásadní majetek.

SK Zlín oslovily napřímo asi dvacet firem i město. V těchto případech však už požadují tržní cenu. „Prodej musí být transparentní a cenu musí určit trh,“ řekl Kotala.

Proto není divu, že se město o lyžařský svah nehlásí. „Nemáme zájem o odkup ničeho, co bylo předmětem nabídky, a nebudeme se ani účastnit soutěže,“ sdělil náměstek primátora Patrik Kamas, jenž v této věci jednal.

Další majetek zatím SK Zlín prodávat nechtějí.