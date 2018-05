Zlínský kraj je proti léčbě lupénky firmou, lidé tak platí či jezdí jinam

Firma tak službu sice může provozovat dál, ale nebude hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

„Laser na lupénku dobře zabíral, pomáhalo mi to. Na ošetření jsem strávil půl hodiny, v nemocnici by to trvalo tři týdny. Nechápu, proč to v jiných krajích jde a tady ne, když si platím zdravotní pojištění stejně jako ostatní,“ kroutí hlavou například Vlastimil Hlůšek, který s lupénkou bojuje už několik let.

Nevyléčitelnou lupénkou trpí ve Zlínském kraji 3 400 lidí. Na každých 10 tisíc obyvatel připadá 58 nemocných, což bylo před dvěma lety třetí nejvyšší číslo v Česku. Forma léčby, kterou společnost Derma Medical Clinic (DMC) nabízí, je zaměřená na lokalizovanou lupénku a není určená pro všechny. Využívají ji ale desítky pacientů.

Výběrové řízení o smlouvu se zdravotní pojišťovnou vyhlašuje Zlínský kraj. Komise je čtyřčlenná, tvoří ji zástupci pojišťovny, lékařské komory, kraje a konkrétní odbornosti. Firma žádala o povolení opakovaně, během několika let ho nedostala ani jednou.

„Zlínský kraj je jediný v republice, který nás nepodporuje a je zásadně proti,“ řekla regionální manažerka firmy Pavlína Vandrová.

Šéf zdravotnického odboru: Na službu jsou diskutabilní názory

Hlasování ve výběrovém řízení je neveřejné, negativní názor zlínského hejtmanství je ale zřejmý.

„Kraj nikdy nebrání rozšiřování nabídky pro pacienty, pokud nemá pádný důvod říci ne. To je vzácnost. V tomto případě jsou ale názory na poskytovanou službu diskutabilní,“ naznačil vedoucí krajského odboru zdravotnictví Karol Muránsky.

Podrobnosti vzhledem k neveřejnému jednání nesdělil. Vyjádřit se odmítla také VZP.

Faktem je, že pacienti s lupénkou mají ve Zlínském kraji více možností. Léčbu nabízí například zlínská nemocnice. Ta má k dispozici úzkospektré UVB záření, které má podle německé studie podobné účinky jako excimerový laser, který používá DMC.

U něj ale lékaři vidí riziko. „Co se týče soukromé firmy, vnímám to jako problém především z hlediska bezpečnosti pacientů. Rozhodování o aplikovaných dávkách excimerového laseru i samotná aplikace je tam totiž plně v rukou zdravotní sestry a bez přímého dohledu lékaře,“ namítla primářka kožního oddělení Hana Tomková.

Dvacet návštěv za 18 až 19 tisíc korun

Firma DMC má ambulance po celé zemi. Lokální lupénku léčí pomocí ultrafialového excimerového laseru. Přístroj má vyšší pořizovací hodnotu a v nemocnicích nebo odborných ambulancích běžný není.

„Výhodou ultrafialového laseru oproti ostatním levnějším a pojišťovnou běžně hrazeným zářičům je, že můžeme ozařovat malá ložiska velkou dávkou záření, takže ošetření probíhá rychleji. Místo ozáření v jednotkách minut je ošetření provedeno v jednotkách sekund,“ sdělil Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a předseda České dermatovenerologické společnosti.

Pacient tudíž nemusí podstupovat ozáření celého těla v kabině. Účinek trvá 10 až 18 měsíců.

V případě, že má DMC smlouvu s pojišťovnou, je pro pacienta léčba zdarma. V opačném případě ho 20 návštěv, které jsou nutné kvůli správnému efektu léčby, vyjde na 18 až 19 tisíc korun.

Teď musejí lidé ze Zlínského kraje jezdit kvůli laseru třeba do Brna, kde je léčba zdarma, nebo si ho zaplatí ve Zlíně.