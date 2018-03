Zničili mi život, svědčil muž postřelený lupiči ve zlatnictví

Zlatnictví v Hradební ulici nedaleko obchodního domu Centrum v Uherském Hradišti přepadli podle obžaloby 8. září 2015 před polednem devětadvacetiletý Martin Skalický a dvaačtyřicetiletý Miloš Zezula z Hodonínska. Na místo přijeli na motocyklu.

„Do prodejny s klenoty vstoupili v přilbách a kuklách, aby zamezili své identifikaci,“ uvedl státní zástupce Leo Foltýn.

Zezula podle něj vypáčil zásuvku a vybrané cennosti dával do tašky. Skalický bral zlato a šperky z vitrín.

Prodavačka ve strachu nekladla odpor, na její křik ale zareagovali dva kolemjdoucí.

„Společně drželi vstupní dveře. Pachatelé do nich kopali, než Zezula železným páčidlem rozbil sklo dveří, což jednoho z kolemjdoucích zasáhlo do očí. Když Zezula vytáhl pistoli, druhý z mužů jej chytil pod krkem a snažil se mu vzít tašku. Zezula jej střelil do pravé nohy,“ poznamenal státní zástupce.

Lupiči nakonec nechali na místě páčidlo, šroubovák i tašku se šperky v hodnotě 1,2 milionu korun a uprchli na motorce. Policisté po nich následně dlouho neúspěšně pátrali (viz též Lupiči kolemjdoucího postřelili, protože jim vytrhl tašku s kořistí).



Obžalovaný: Do Hradiště jsem jezdil jen do akvaparku

Skalický, kterému stejně jako údajnému parťákovi hrozí za loupež a poškození cizí věci vězení na 5 až 12 let, vinu odmítl.

„Nerozumím tomu, jak jsem se sem dostal. Nikdy jsem v tom klenotnictví nebyl, s touto loupeží nemám nic společného. Do Hradiště jsem jezdil do akvaparku, město ani moc neznám,“ uvedl u soudu.

Motocykl lupičů zachycený na kamerách prý nepoznává. On sám sice měl už asi osm motorek, ale nikdy stroj pro okruhy.

Obžaloba stojí hlavně na pachových stopách z místa činu. Skalický u soudu uvažoval, že jeho pachové stopy se tam mohly dostat prostřednictvím rukavic, které prý zapomněl u Zezuly.

„Znám jej po pracovní stránce, občas jsem mu něco svařoval,“ poznamenal Skalický, který prý v době loupeže vyráběl s kamarádem stříšky na bytovky. Pachové stopy mu podle jeho výpovědi policisté odebírali dvakrát v roce 2016.

Zničilo mi to život, uvedl jeden z napadených mužů

Oba kolemjdoucí muži, které pachatelé napadli, připustili, že výška Skalického je podobná jako u pachatele.

Muž, kterého pachatelé střelili do nohy, utrpěl tříštivou zlomeninu holenní kosti, na dva roky skončil v pracovní neschopnosti.

„Byla plně rozdrcená kost, která nese člověka. Mám tam šrouby, zůstal tam střelný prach, samotný průstřel se nechce zahojit. Nesmím nosit těžké věci, je to bolestivé a citlivé při změně počasí. Posudková komise mi řekla, že mám nárok na částečný invalidní důchod,“ uvedl u soudu jeden z napadených mužů.

„Vzpomínky se mi docela často vrací. A zničilo mi to život. Nesčetněkrát jsem toho zalitoval, ale kdybych se dostal do podobné situace, asi bych opět pomohl,“ doplnil.

Druhému z mužů rozbité střepy skla poranily obě oči, po akutním ošetření musel podstoupit operaci a na měsíc skončil v pracovní neschopnosti. Přepadení podle něj trvalo zhruba minutu. Do obchodu vešel poté, co zaslechl křik. Pak uviděl dva zloděje.

„Jeden rozbíjel vitríny a vytahoval to zlato, byl menšího vzrůstu, tak jsem si říkal, že bych si na něj troufl. Začal sahat pod bundu, tak jsem dostal strach, že vytáhne nějakou zbraň. Tak jsem šel ven a napadlo mě podržet dveře,“ řekl muž.

Oba muže, kteří se lupičům postavili, ocenili několik týdnů po události v utajení starosta Uherského Hradiště i policisté.