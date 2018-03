Oprava Lidového domu skončí v létě, pak se do něj vrátí vsetínské divadlo

„Držíme se harmonogramu, to znamená, že na části už se pracuje, pro další se soutěží dodavatelé,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

Budova má rozlehlý zadní trakt, kde už jsou střechy hotové. Hlavní budovu kryje lešení kvůli výměně oken a zateplení fasády. Tato část prací vyjde na 17,8 milionu korun, protože ale sníží energetickou náročnost stavby, může město počítat s tím, že třemi miliony přispěje Státní fond životního prostředí.

Uvnitř se pracuje na zásadní proměně divadelního sálu.

„Teď se instaluje jevištní technika,“ popsal herec a režisér Divadla v Lidovém domě Pavel Rejman.

Nový už je nosný rošt, do konce dubna pak budou hotové i kladky jevištních tahů a opona. Novinek ale bude mnohem víc.

Snížení kapacity bude vykoupeno pohodlnějšími sedadly

Sál přijde o část míst, zato získá pohodlné divadelní sedačky, které nahradí dosavadní židle. Vznikne i nový přístup na balkon přímo z hlavního sálu.

„O ten původní jsme přišli, když ve zbývající části budovy otevřeli kasino. Proto se musí postavit schodiště, které zabere nějaké místo,“ vysvětlil Rejman.

Kapacita se sníží z 330 na 260 míst. Na jevištní techniku naváže oprava elektrorozvodů, nové osvětlení a výmalby a rekonstruovat se bude sociální zařízení. Veškeré úpravy v interiéru si vyžádají přibližně 10 milionů korun.

Divadelní společnost, která letos slaví 20. výročí vzniku, nyní hraje v provizorních prostorách v suterénu hotelu Vsacan, kde má k dispozici sál pro 80 diváků. Aktuálně mají na programu inscenaci hry Přelet nad kukaččím hnízdem.

Druhou polovinu budovy obsadilo kasino

Naplánovaná je i stavba parkoviště v sousedství Lidového domu, které nabídne 14 míst.

„Odtud bude i bezbariérový přístup do divadelního sálu, k němuž momentálně připravujeme projektovou dokumentaci,“ doplnil Růžička.

Druhá část budovy je už opravená, od loňského léta v ní sídlí kasino, které nahradí veškeré herny roztroušené po městě. Poslední z nich skončí do poloviny roku (viz též Do vsetínské superherny v Lidovém domě pustí jen nekonfliktní osoby).

Budova je stále ještě součástí soudních sporů, které se táhnou od 90. let minulého století. Radnice jí totiž – stejně jako dalšími budovami a pozemky – ručila za úvěry zkrachovalé firmy Wojtoň Kovex.

Teprve loni soud definitivně vrátil část městského majetku zpět do jeho správy, Lidový dům, kulturní dům na Sychrově, budova bývalého okresního úřadu a část lesních pozemků ale stále ještě dořešené nejsou.