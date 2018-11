Střet lvice a cyklisty nebyl trestným činem, nehodu policie předala úřadu

Osmatřicetiletý cyklista se na začátku léta na lesní cestě u Zděchova na Vsetínsku střetl s roční, zhruba osmdesátikilovou lvicí Ljůvou, s níž byl na procházce místní chovatel lvů Michal Prášek. Zvíře bylo připoutané, ale i tak se dostalo do kontaktu s cyklistou. Muže museli ošetřit v nemocnici.

„Jelikož se událost stala na komunikaci, zabývali se událostí dopravní policisté. Nezjistili skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu. Událost vyhodnotili jako dopravní nehodu. Věc předali k projednání příslušnému správnímu orgánu, v tomto případě se jedná o Městský úřad Vsetín,“ uvedl vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Třiatřicetiletý Prášek ve Zděchově kromě mladé lvice chová ještě devítiletého lva Fufiho.

„Je neuvěřitelné, co se kolem toho strhlo. Syn mi řekl, že do Ljůvy na kopcích narazil cyklista. Asi za půl hodiny sem přijela tři policejní auta a policisté mluvili o tom, že lev napadl chlapa,“ sdělil v létě MF DNES Práškův otec (viz též Chov lva ve Zděchově je v patové situaci, nedá se povolit ani zrušit).

Na chov lvů ve Zděchově si delší dobu stěžují někteří místní. Úřady však muži nedokážou v chovu zabránit, přestože už dostal za nepovolený chov několik pravomocných pokut.

Veterinární správa ale nemá možnost lva odvézt. Může vydat opatření k odebrání zvířete, muselo by se však prokázat týrání, což se ve Zděchově neděje.

Loni chtěli pracovníci vsetínských technických služeb z rozhodnutí stavebního úřadu odstranit oplocený výběh pro lva. Muž však přes výzvu policistů na pozemek nikoho nepustil.

Lva přivezl do obce předloni, na pozemcích své rodiny postavil bez povolení kotec s oploceným výběhem. Ministerstvo zemědělství již dříve uvedlo, že chce zpřísnit podmínky pro chov velkých šelem v České republice.