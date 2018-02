Leo Express chce posílit spojení se Zlínským krajem, uvažuje i nad Vídní

Dopravce Leo Express uvažuje o tom, že by přidal tři nové přímé vlakové spoje z Prahy do Starého Města. Přes Zlínský kraj chce také vypravovat soupravy z hlavního města do Bratislavy či Vídně.