Ledové víno je stále vzácnější, počasí pěstitelům už několik let nepřeje

Všechno měli pečlivě připravené. Stačilo nechat ve vinohradu část hroznů, počkat do prvních mrazíků, sklidit jinovatkou obarvené bobule, vylisovat hustý mošt a pomalu ho nechat kvasit. V rodinném vinařství Václava Cíchy v Blatnici pod Svatým Antonínkem však tyto plány nevyšly.

„Byli jsme nachystaní, ale počasí na to zase nebylo dobré. V posledních deseti letech je to opravdu problém,“ postěžoval si Cícha.

Originální ledové víno, typické sladkou chutí a vysokým obsahem zbytkového cukru, nižším obsahem alkoholu a výrazným aroma, tak budou zákazníci shánět jen obtížně. Stejně totiž dopadla většina moravských vinařů.

Důvodem je, že tento výjimečný druh vína potřebuje alespoň sedmistupňové mrazy. Proto k jeho výrobě pěstitelé používají odrůdy, které dozrávají později než ostatní a jsou odolné vůči hnilobám a opadávání hroznů. Jde například o Chardonnay, Sauvignon, Ryzlink rýnský nebo Ryzlink vlašský. Ve vinohradu by měly bez problémů vydržet až do prvních mrazů.

Jenže letošní ani loňská sezona tomu nepřála. „Před vánočními svátky sice mrazy přišly, ale předtím byl velmi deštivý podzim. Celou sezonu bylo vedro a sucho až do září, kdy zase přišlo hodně deště, a hrozny uhnívaly. Proto jsme je raději sklidili,“ vysvětlil Zdeněk Habrovanský, majitel Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích.

Tady vyrobili ledové víno naposledy v roce 2009. Některým pěstitelům, jako třeba v okolí Valtic, se to podařilo loni. Ve známém vinařství Zbyňka Vaďury v Polešovicích se do něj naposledy pustili před pěti lety. Cíchovi v Blatnici s ním začínali jako jedni z prvních už v roce 1997.

„To byly ale jiné podmínky. Kolem desátého, patnáctého listopadu přišel mráz, přesně jak jsme potřebovali. Ale trvalo to jen pár let, pak už to bylo obtížnější,“ připomněl Václav Cícha.

Ledové víno ztrácí na oblibě

Výroba ledového vína se tak stala spíše riskantní záležitostí a řada vinařů už ho ve svých plánech v posledních letech ani nemá.

„Už ho několik let nedělám. Dlouhodobě nám zima k tomu nedává dobré podmínky. Myslím, že toto víno už není tak oblíbené u vinařů ani zákazníků jako v minulosti,“ poukázal Libor Průdek z Vinařské asociace.

Pravdou je, že ledové víno patří k těm dražším a v oblibě ho mají hlavně skuteční labužníci. Za dva až tři decilitry, což je běžný objem lahví s ledovým vínem, jsou ochotni zaplatit 400 až 700 korun. Některá vinařství však lákají na alternativu.

„Můžeme zájemcům nabídnout slámové víno, toho máme ještě zásobu,“ potvrdil Milan Paleta, vedoucí sklepního hospodářství Arcibiskupského zámeckého vína v Kroměříži.

Slámové víno je podle znalců chuťově podobné ledovému. Rozdíl je v tom, že voda při jeho výrobě v hroznech nezmrzne, ale odpaří se sušením na slámě.

„O sladká vína mají zákazníci zájem pořád. Jsou takoví, kteří je preferují, i když je jich zanedbatelné množství. I proto chceme dělat ledové víno každý rok, ale hlavní slovo má příroda, která s námi nechce v tomto případě moc komunikovat," shrnul vinař Břetislav Jakubík ze Zlechova.