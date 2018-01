Kroměříž má ročně víc než 600 porodů, zrušení jí zatím nehrozí

Na seznamu ohrožených není. V nejmenší krajské nemocnici – v Kroměříži – se v posledních třech letech narodilo tolik dětí, že by jí omezení péče hrozit nemělo. Alespoň prozatím. Příliš velký náskok ale nemá.

„Řešili jsme to už před pěti lety a od té doby počet porodů roste. Máme stabilizované kvalitní týmy lékařů a sester a rizikové porody umíme vytipovat dopředu,“ ujistila ředitelka kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

Počet narozených dětí v roce 2017 Zlín: 2438 (1269 chlapců a 1169 děvčat) Uherské Hradiště: 1327 (661 chlapců a 666 děvčat) Vsetín: 885 (452 chlapců a 433 děvčat) Kroměříž: 661 (324 chlapců a 337 děvčat)

Ve zlínské porodnici se loni narodily více než dva tisíce dětí, v Uherském Hradišti přes tisíc, ve Vsetíně téměř 900 a v Kroměříži přes 600. Všechny proto v tuto chvíli splňují počty doporučené odbornou společností.

Nad existencí menších porodnic ale visí otazníky každých pět let a názory na to, co by měly splňovat, aby mohly vůbec existovat, se mění. Letošní rok je také klíčový.

V prosinci končí smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Nemocnice budou znovu dokazovat, že všechna současná oddělení region potřebuje a že lékaři v nich dělají dost operací na to, aby pacientům zaručili kvalitu.

Když se jim to nepodaří, pojišťovna může výkony přestat platit. V praxi by to znamenalo konec oddělení.

Kroměříž má zmodernizovanou porodnici

A právě takové situaci chce vedení Zlínského kraje i nemocnic předejít.

„Žádné oficiální zprávy nemáme, ale nerad bych čekal na dopis od pojišťovny, která mi sdělí, že porodní péči v Kroměříži platit nebude. Proto chci mluvit i s porodníky a vidět analýzu porodnosti v tomto regionu,“ oznámil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Případné omezení péče by totiž nezasáhlo jen budoucí matky. Gynekologicko-porodnické oddělení je provázané i s dětským a menší počet výkonů by poznamenal také jiná oddělení. Rodičky z Kroměřížska by musela převzít zlínská nemocnice, která nemá volné kapacity a jejíž dětské oddělení je ve stavu, kdy potřebuje rekonstrukci.

Kroměříž má proti tomu porodnici zmodernizovanou, nabízí nový rodinný porodní pokoj a podle akreditační komise má také dost odborníků na to, aby mohla vzdělávat mladé lékaře.

„S případnou redukcí péče bychom určitě nesouhlasili,“ zdůraznil Jaroslav Novák z okresního sdružení České lékařské komory.

Před pěti lety byla hranice o 200 porodů vyšší

Pojišťovna se ale rozhoduje také podle počtu porodů. Česká gynekologická a porodnická společnost spočítala, že vhodná hranice je 600.

„Shodli jsme se, že pokud tohoto počtu porodnice nedosahuje, ztrácí medicínský i ekonomický význam,“ naznačil předseda Vladimír Dvořák.

Před pěti lety doporučovala stejná organizace o 200 porodů více. A problémy tehdy hrozily nejen kroměřížské, ale i vsetínské porodnici, kdy ani jedna 800 porodů neměla (viz též Všechny porodnice v kraji zůstanou, v nemocnicích však ubude lůžek).

Názor odborníků ale není pro nikoho závazný. Řídit se jím nemusí ani ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovna. Neplatil ani v minulosti, proto obě porodnice „přežily“.

Jak se k němu postaví současné ministerstvo, ale nikdo dopředu neví. Vedení pojišťovny už naznačilo, že by se mělo přihlížet třeba k tomu, kolik výkonů nemocnice dělá. Souhlasí s tím i nový ministr zdravotnictví.

„Nemocnice, která neodvádí dostatek porodů, by neměla vůbec dostat smlouvu od pojišťovny, protože nedokáže garantovat kvalitu péče,“ prohlásil před koncem roku Adam Vojtěch.