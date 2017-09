Vlastníci se nedohodli, přejezd v Kroměříži má opravenou jen jednu kolej

Přejezd se totiž na konci srpna opravoval (více zde). Jenže opravený je jen napůl. Tvoří jej dvě koleje a každá z nich patří někomu jinému.

„Kolej, po níž jezdí osobní a nákladní vlaky, patří státu, tedy Správě železniční dopravní cesty. Druhá je pak soukromou vlečkou,“ vysvětlil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

A zatímco prostor státní koleje na přejezdu opravili, ten druhý ne. „Rekonstrukce části přejezdu je neobvyklá, leč ne zcela nestandardní. Samozřejmě je ideální, když spolu majitelé komunikují a dokážou se dohodnout na společném postupu rekonstrukce,“ doplnil Novák.



A právě to se v Kroměříži nepovedlo. SŽDC tvrdí, že vlastníka vlečky, kterým je firma Šrot Gebeshuber, na neutěšený stav přejezdové konstrukce i železničního svršku upozornila a sdělila termín, kdy se hodlá pustit do opravy vlastní části přejezdu.

„Vlastník byl informován o našich opravách s tím, aby se připojil. Bohužel naše iniciativa byla bez odezvy,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

„Nikdo nás nekontaktoval,“ tvrdí firma

Firma se ale brání, že se o opravě dozvěděla prakticky až v okamžiku, kdy začala.

„Nikdo nás nekontaktoval. Počítáme s tím, že budeme muset drážní těleso opravit, je to v přípravné fázi. Ale nedostala se k nám informace, že se do toho SŽDC hodlala pustit na konci srpna a že jsme mohli ty práce spojit a udělat najednou,“ konstatoval člen vedení zmíněné firmy, který nechtěl být jmenovaný.



Dílčí opravy se udělaly už před rokem, kdy se rozestoupily přejezdové desky a mezery mezi nimi ohrožovaly cyklisty. Větší zásah je ale teprve v plánu. Jenže řidiči těžko rozliší, která kolej je čí, a hlavně jim taková informace nijak nepomůže. Frekventovaný hlavní tah z Hulína do Kroměříže poničila vlna tropických veder loni v létě.

Rok přes něj řidiči doslova přeskakovali maximálně dvacetikilometrovou rychlostí, proto do opravy vkládali naděje a považují ji za nedokončenou.

„Myslím, že se to povedlo–nepovedlo, stav je prakticky stejný a auto se houpe jak na vlnách,“ napsal do redakce MF DNES jeden z místních, Karel Malenovský. „Je to jako koleje do Kocourkova,“ dodal profesionální řidič David Krpola.

Situace, kdy se takto potkají koleje různých majitelů, sice není zcela obvyklá, zároveň ale nejde o unikát – koleje mohou být ve vlastnictví firem nebo obcí.

Z bezpečnostního hlediska je výhodné, když tvoří jediný přejezd a ten má společné zabezpečení. V Kroměříži ho chrání výstražná světla a závory. U vleček je přitom běžné zabezpečení jen výstražnými kříži.

„To by bylo z pohledu motoristů matoucí a provozu nebezpečné,“ podotkl Novák.

Na přejezd v Hulínské ulici vyšle Drážní úřad do konce roku kontrolu, aby posoudila, jak po částečné rekonstrukci dopadl a zda vyhovuje normám.