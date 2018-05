VIDEO: Vyvedené kostýmy i kreace. Živé sochy uchvátily Kroměříž

Kroměříž se tak stala vůbec prvním tuzemským městem, které Mezinárodní festival živých soch přivítalo.

„V zahraničí je to běžný a populární druh pouličního umění. U nás zatím tradici nemá, což chceme tímto festivalem změnit,“ vysvětlila Zdeňka Rylka Dovályová z pořádající umělecké skupiny Sinela.

Do Kroměříže dorazili čeští i zahraniční umělci a své kostýmy volili tak, aby pasovaly k různým koutům města. V Podzámecké zahradě nebo nádvoří zámku tak mohli návštěvníci vidět sochy v historických kostýmech, jiné části města zase zdobil namaskovaný dýdžej, socha Svobody nebo pohádkový skřítek.

„Chtěli jsme, aby to bylo žánrově co nejrozmanitější. Sochy spojovalo pouze to, jak profesionálně jsou vyvedené,“ poznamenala Dovályová.

Samotné sochy pak lákaly zvědavce gesty a kreacemi, některé jen nehnutě stály a čekaly, až je návštěvník rozpohybuje vhozenou mincí do klobouku. Projití všech stanovišť zabralo návštěvníkům hodinu až dvě, mimo to na ně čekal bohatý doprovodný program.

Město zaplnili pouliční muzikanti, lidé mohli vidět malování na tělo i vznik živé sochy „v přímém přenosu“, pro děti bylo připraveno malování na obličej či dočasná tetování.

„Festivalem jsme chtěli otestovat zájem veřejnosti a rádi bychom jej za rok zopakovali v ještě větším rozsahu,“ dodala Dovályová.