Opravu křižovatky ve Zlíně brzdí tunel vedoucí z protiletadlového krytu

Je to jedna z nejhorších křižovatek ve Zlíně, která bývá v dopravních špičkách často přetížená. Navíc na ní dlouhodobě scházejí semafory. I proto radnice připravila rekonstrukci místa hned vedle Velkého kina, kde se kříží ulice Březnická a Mostní.

Původně chtěla s opravou začít už loni, kvůli složitosti celé akce za zhruba 80 milionů korun ale termín posunula o rok. Jenže teď je v ohrožení také letošek.

Důvodem je únikový tunel, který vede pod Mostní ulicí od 21. budovy v baťovském areálu do sportovní haly. Patří zkrachovalému Svitu, jehož konkurzní správce se proti plánům na úpravy křižovatky ohradil a stavební úřad přerušil územní řízení.

Zástupci města teď s konkurzním správcem jednají. „Je to velká komplikace, nicméně technické řešení vlastní křižovatky je dané,“ reagoval radní Josef Novák, který má na starosti dopravu.

„Město preferuje takové řešení, které napomůže k obnovení přerušeného územního řízení,“ doplnil Novák s tím, že blíže to upřesňovat zatím nechce.

Kvůli tunelu hrozilo úplné uzavření Mostní ulice

Tunel, který sloužil jako úniková cesta z krytu protiletadlové ochrany v průmyslovém areálu, je ve špatném technickém stavu a muselo by se s ním dříve či později něco udělat, bez ohledu na plánovanou opravu křižovatky.

„Jinak by hrozilo, že bychom museli Mostní ulici uzavřít,“ sdělil Michal Zlámal, který vede radniční odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

Poblíž křižovatky mělo před lety vyrůst obchodní centrum Kaskáda, jehož investor počítal s tím, že tunel zaslepí. Toto řešení původně preferovalo i město, ovšem narazilo.

Redakce MF DNES oslovila s žádostí o vyjádření správce konkurzní podstaty Svitu Miroslava Sládka, který však celý týden nereagoval na otázky zaslané e-mailem a telefonicky nebyl k zastižení.

Březnickou ulici, která je jednou z výpadovek z krajského města, vlastní Zlínský kraj, jenž se na její opravě podílí.

„Držíme městu palce, ať problém vyřeší. Je to jeho záležitost, my jsme mu ochotni pomoci, pokud o to bude stát,“ podotkl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

„Průjezdnost Březnické ulice je v dopravních špičkách špatná, oprava křižovatky by dopravě prospěla,“ zdůraznil.

Na tom, kdy a jestli vůbec se magistrát s konkurzním správcem dohodne, závisí termín zahájení přestavby důležitého dopravního uzlu.

„V průběhu února budeme vědět, zda budeme úspěšní. Stále platí, že bychom rádi letos zahájili stavební práce,“ naznačil radní Novák.

Křižovatka se mírně posune

A jak přesně se křižovatka změní? Mostní ulice se zčásti narovná a na Březnickou ulici se napojí v úrovni odbočky k hotelu Moskva, která je na druhé straně silnice. Tím se křižovatka posune o pár metrů výš. Provoz na ní budou řídit semafory. Přibudou odbočovací pruhy, dvě zastávky městské hromadné dopravy a cyklostezky.

Během oprav musejí řidiči počítat s komplikacemi. Frekventovaná křižovatka leží nedaleko centra a Březnická ulice slouží jako jeden z hlavních příjezdů od Uherského Hradiště. V některých fázích stavebních prací na ní bude volný pouze jediný jízdní pruh pro oba směry a provoz na něm budou řídit semafory.

Řidiči budou moci křižovatku objet kolem lázní směrem na Kudlov nebo přes Malenovice a Salaš. Do Hradiště se dostanou i cestou přes Otrokovice.

Město počítá na přestavbu křižovatky s evropskými dotacemi i s přispěním Zlínského kraje.

Radnice před dvěma lety skončila s rekonstrukcí Mostní ulice, která byla dva roky zavřená. Stavební práce vyšly na více než 50 milionů korun.