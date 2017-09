Zlínský kraj rozdá na kotlíkových dotacích dalších 155 milionů

Štědré rozdávání peněz na výměnu kotlů se dostalo do další fáze. Tentokrát mají lidé ve Zlínském kraji možnost rozdělit si přes 155 milionů korun.

Druhé kolo odstartovalo před pár dny, nyní mají zájemci necelých pět týdnů na přípravu žádosti. Další krok pak udělají 25. října.

„Úderem osmé hodiny ranní se spustí elektronické podávání žádostí o dotaci,“ potvrdil krajský radní odpovědný za řízení dotačních programů Jan Pijáček.

Systém není zcela nový, vyzkoušel se už při menší výzvě letos na jaře, kdy se rozdělovalo 33 milionů korun. V jeden okamžik na úřad přišla tisícovka žádostí, což se obešlo bez technických potíží (více zde). Teď bude nápor ještě větší, peníze mohou v průměru stačit pro 1500 lidí, žádostí se ale očekává více.

Zlínský kraj byl prvním v zemi, který elektronické podání zavedl, zatímco v ostatních regionech se objevily konflikty mezi lidmi, kteří čekali dlouhé hodiny ve frontách. Nyní už ho nabízí všechny kraje.

Nutné je doručit i originál žádosti

Elektronické podání bude jediná možnost, papírová verze pro ty, kteří nemají přístup k internetu neexistuje. Pořadí žadatelů se sestavuje podle času, kdy úřad přijme přihlášku, a to s přesností na setiny vteřiny.

„Věřím ale, že i lidé, kteří nemají počítač, najdou někoho, kdo jim s tím pomůže,“ dodal Pijáček. I proto je lhůta na přípravu poměrně dlouhá.

Zlínský kraj už na svém webu zpřístupnil odkaz nazvaný Kotlíkové dotace, kde je přihláška, potřebné formuláře a podrobně popsané podmínky. Po odeslání žádosti pak musí člověk do deseti dnů doručit její originál s podpisem a přílohami na adresu úřadu, což může udělat osobně, poslat poštou, kurýrem či do datové schránky.

Zda byl člověk úspěšný a jeho žádost je schválená, se dozví v lednu či únoru příštího roku.

Lidé z prioritních obcí dostanou vyšší příspěvek

„Na rozdíl od loňského kola se nyní nedají peníze použít na koupi nového kotle na uhlí,“ upozornil náměstek ministra pro životní prostředí Jan Kříž.

Povolené jsou pouze kombinované kotle na uhlí a biomasu, za předpokladu, že mají automatické přikládání, kotle jen na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Seznam zařízení spravuje ministerstvo životního prostředí. Výše dotace se liší podle toho, jak ekologické nové topeniště bude.

Vyšší částku dostane žadatel na tepelné čerpadlo a kotle na biomasu, u nichž dotace pokryje až 80 procent nákladů. Plyn a kombinovaný kotel na uhlí a biomasu je podpořen 75 procenty.

Rozdíl je také v tom, zda dotyčný žije v jedné z 262 obcí, které jsou na seznamu takzvaně prioritních.

„Tady žadatelé dostanou o sedm a půl tisíce vyšší částku,“ potvrdil vedoucí odboru řízení dotačních projektů kraje Martin Kobzáň.

Jde o naprostou většinu obcí, mimo seznam, který je součástí informací o dotaci na krajském webu, jich zůstává jen 45.

Největší zájem je o kotle na biomasu a tepelné čerpadlo

Kromě toho je možné podporu kombinovat s dotacemi na zateplení budov.

„Je to akce, která má skutečně potenciál skokově změnit kvalitu ovzduší v republice,“ mínil Kříž.

Do nastávající topné sezony jde už nyní v celé zemi o dvacet tisíc neekologických kotlů méně než do té minulé. V rámci Zlínského kraje je to 1161 domácností, v přepočtu na peníze už je vyplaceno 136 ze 171 milionů korun. A další přibývají.

Na podzim a na jaře požádalo o peníze dohromady 1445 domácností. Největší zájem byl o kotel na biomasu a tepelné čerpadlo, jež pořídilo 949 lidí. Jen minimum žádostí, přesně 66, se týkalo kotlů na uhlí.

Protože se ale zbytek peněz z první vlny rozdával na jaře, kdy panovala ve Zlínském kraji smogová situace, podmínky se změnily a kotle na uhlí z nabídky vypadly.

Akce má za cíl dostat peníze mezi lidi, a také proto v minulosti úředníci nevyřazovali neúplné žádosti, ale kontaktovali jednotlivé osoby, aby jim vysvětlili, co mají doplnit.

Řešily se i nestandardní situace, jako třeba změna kotle, pokud se žadatel v průběhu rozhodl koupit jiný, než jaký uvedl v původní žádosti. Nebo přechod dotace na dědice v případě, že žadatel zemřel.

Podpora výměny domovních kotlů bude pokračovat i v dalších letech. Celkem má do kraje přijít 480 milionů korun.