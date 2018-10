Kraj čeká koncertní smršť, dorazí Lucie Bílá, David Koller nebo Tarja

Pěvecký recitál populární zpěvačky Lucie Bílé s klavírním doprovodem skladatele Petra Maláska bude k vidění hned dvakrát - 12. října v Kroměříži a 16. listopadu v Uherském Brodě. Zazní na něm skladby jako Jsi můj pán, Most přes minulost, Hvězdy jako hvězdy, ale třeba i Summertime od George Gershwina.

Známý zpěvák přijede 7. listopadu do Zlína se svojí kapelou představit a pokřtít DVD Michal Hrůza v Rudolfinu. Na jevišti ho doprovodí ostravská Janáčkova filharmonie pod taktovkou dirigenta Martina Hyblera a zazní netradiční symfonické zpracování jeho největších hitů.

Poprvé ve svojí kariéře vyrazí zpěvačka Anna K. na speciální vánoční turné. Velké sály vymění za divadelní a odehraje v nich akustické aranže svých největších hitů. Na každé zastávce rozšíří její šestičlennou kapelu i dětský pěvecký sbor. Zlínské divadlo navštíví 18. listopadu.

Známý slovenský interpret Peter Nagy představí 21. listopadu v krajském městě svůj akustický koncert Pianko. V nové poetické podobě tak zazní nestárnoucí hity jako Kristínka iba spí, Udobrenia, Psi sa bránia útokom, So mnou nikdy nezostarneš, Sám s nohami na stole a řada dalších písní.

Při Ona a On Tour pobaví diváky Adela Vinczeová a Richard Müller

V letech 1996 až 1998 stál u mikrofonu legendárních Genesis, kde nahradil Phila Collinse, a s kapelou natočil v pořadí patnácté a zároveň poslední album Calling All Stations, z něhož pochází megahit Congo. Vystoupení kytaristy a zpěváka Raye Wilsona ve Zlíně potrvá 27. listopadu přes dvě a půl hodiny a nabídne zhruba 25 největších hitů Genesis.

Legendární slovenský soubor Lúčnica, který letos slaví 70 let, přiveze 28. listopadu do krajského města galaprogram Z tvorby profesora Štefana Nosáľa, který shrnuje nejlepší choreografie nedávno zesnulého dlouholetého uměleckého šéfa Lúčnice. Celovečerní program tanečního souboru i cimbálové muziky přiblíží divákům krásu slovenského folkloru.

Ona a On Tour je spojení dvou výrazných osobností slovenské kulturní scény Adely Vinczeové a Richarda Müllera, během něhož Müllerovy hity v jedinečných interpretacích i nové písně z posledního alba 55 podtrhne intimní zpověď, bezprostřední komentáře Adely Vinczeové i vtipné dialogy. Ve Zlíně se představí 29. listopadu.

Zimní mutace největšího tuzemského festivalu tvrdého rocku a metalu se 1. prosince opět koná ve zlínské Hale Euronics. Hlavní hvězdou Winter Masters of Rock budou britští zástupci extrémního metalu Cradle of Filth. Ze Skotska přijedou Nazareth, již slaví 50 let na scéně, a silné zastoupení v podobě kapel Sodom, Exodus, Suicidal Angels a Death Angel bude mít thrashmetalový žánr.

Největší hity britských Smokie se symfonickým orchestrem budou 2. prosince ke slyšení na zlínském Zimním stadionu Luďka Čajky. Kapela v čele se zakládajícím členem, zpěvákem a basovým kytaristou Terrym Uttleyem odehraje písně jako Living Next Door to Alice, Needles and Pins, Don’t Play Your Rock’n’Roll to Me, For a Few Dollars More či Oh Carol.

Finská rocková, operní a metalová zpěvačka Tarja opět míří se svými vánočními koncerty do Česka. Připravila si vánoční set plný písní z posledního alba From Spirits and Ghosts doplněný novými songy a se speciálním doprovodem Moravské filharmonie Olomouc a pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad. Zlín jejich vystoupení uslyší 12. prosince.

Člen slavné skupiny Lucie David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akustického turné a do Uherského Hradiště zavítá 19. prosince s repertoárem svých největších hitů v netradičním aranžmá. Zazní skladby Chci zas v tobě spát, Amerika, Gypsy Love, Recidiva a další v intimní atmosféře menších sálů.