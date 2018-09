Strany ve Zlíně slibují vyřešit vodárny, ve skutečnosti nevědí jak na to

Vrátíme vodu Zlínu. Voda patří Zlíňákům. Takové a další podobné slogany se objevují ve volebních programech stran a hnutí, které jdou do komunálních voleb. Slibují řešení problému, z něhož se stalo jedno z hlavních témat.

„Je legitimní, že se toto důležité lokální téma v předvolební kampani zmiňuje. Kdy jindy už by to mělo být,“ míní zlínský politolog Karel Kouba, který učí na Univerzitě Hradec Králové. ¨

„Současně ale musím říct, že jsem nezaznamenal žádné alternativní řešení situace okolo zlínských vodáren,“ zdůraznil.

Vodovody a kanalizace Zlín (VaK) od roku 2004 provozuje se značnými zisky Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia. Klíčové smlouvy o prodeji části podniku a jeho pronájmu jí to zajišťují do roku 2034.

To se ale stále více kritikům zdá jako příliš dlouhá doba. Dříve tento model označovalo za špatný jen pár lidí, dnes už je jich celá řada – a mezi nimi stále více politiků.

Ti chtějí, aby se vodárny vrátily zpět městům a obcím, což se stávající koalici STAN a ANO (přičemž STAN je ve vedení města už osm let) nepodařilo.

„Především musíme vyměnit zástupce města ve VaK Zlín. Následně v souladu s dalšími vlastníky vytvořit tlak na to, aby se voda vrátila zpět do rukou měst a obcí. To je možné buď na základě tvrdé dohody, nebo soudního rozhodnutí, které netrpělivě očekáváme,“ nastínil Michael Javora, lídr ČSSD, která byla ještě za jiného personálního obsazení v roce 2004 u prodeje vodáren.

Strany kritizují město za vlažný přístup

Soud už pravomocně rozhodl, že valná hromada vodáren, na které se část podniku prodávala koncernu, byla neplatná. Jiný soud ale o klíčových smlouvách, na základě kterých současný model funguje, stále nerozhodl. A konečný verdikt, který by mohl do případu vnést jasno, stále není na dohled.

Vedení VaK i města Zlína, které je největším akcionářem podniku, kritizují za příliš vlažný přístup i jiné strany.

„Je třeba, aby vedení vodáren tlačilo na koncern kvůli vylepšení podmínek, součástí toho by mohlo být i snížení ceny vody. To se bohužel zatím neděje,“ myslí si lídr Pirátů Jiří Jaroš. „Zástupci města by měli ostřeji vystupovat proti Veolii,“ podotkla jednička komunistů Stanislav Remeš.

A tak by se dalo pokračovat. „Magistrát by se měl snažit vyvázat ze zmíněné smlouvy, když i soud řekl, že prodej části vodáren je neplatný,“ radí lídr SPD Tomia Okamury Stanislav Skála.

Stále jde o apelování na dravější postup města a VaK vůči Moravské vodárenské, konkrétní návrh řešení schází. Volič, kterému současný stav vadí, se více nedozví.

„Tyto strany zmiňují téma, které lidi pálí. To, že neznají přesný postup, jak problém vyřešit, je druhá věc. Na voliče to ale může i tak zapůsobit,“ míní Kouba. „Také bych byl rád, kdyby mi kandidující politik řekl, jaké má řešení, ale toto mi nepřipadá za hranicí demokratické politiky. Lepší je mluvit ve Zlíně o vodě než o věcech, které jsou mimo rámec komunální politiky,“ doplnil.

Smířlivější postup vůči vodárnám má ANO, které je čtyři roky v koalici. „Zavazujeme se, že budeme činit všechny kroky vedoucí k vrácení provozování do rukou společnosti VaK Zlín,“ stojí v programu hnutí.

Nové vedení města může jen vyměnit vedení VaK, míní primátor

Mírnější slovník volí i ODS, která byla v roce 2004 také u předání vodáren. „Dnes je obrovský tlak veřejnosti na to, aby se ten model změnil, a myslím si, že se změní. Otázka je kdy a za jakých okolností,“ naznačil lídr ODS Miroslav Chalánek.

Primátor a jednička hnutí STAN Miroslav Adámek říká, že je pro převedení vodáren pod města a obce a že možnosti, jak toho dosáhnout, jsou dvě: dohoda s Veolií nebo ukončení soudních pří. Ani jedna možnost ale k úspěšnému konci nevedla. Moravská vodárenská odmítá podnik dobrovolně vrátit.

„Neumím si představit, že by nové vedení radnice řešilo problém jinak. Bude mít stejné doporučení ekonomů a legislativců jako my a bude se pohybovat ve stejném smluvním rámci,“ domnívá se Adámek. „Můžou jen vyměnit vedení VaK, ale podle mě jsou tam schopní manažeři,“ řekl primátor.

„Názory stran znám, nad některými kroutím hlavou. Z vody se stalo politické téma,“ reagoval stručně předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

Podle Kouby se v poslední době projevuje trend, že zastupitelé jsou v rozhodování velmi opatrní kvůli možným trestněprávním postihům.

„Těžko se jim rozhoduje ve složitých kauzách a částečně se jim nedivím, že nechtějí podepsat nebo zrušit nějakou důležitou smlouvu. Na rozdíl od poslanců nemají imunitu,“ dodal Kouba.