Primátorem Zlína se stal Korec z ANO, jeho předchůdce Adámek je náměstkem

„Údržba města je mi samozřejmostí, ale rozvojové investice budou mým hlavním úkolem,“ prohlásil Jiří Korec při svém jmenování.

Korec poslední dva roky dělal náměstka primátorovi Miroslavu Adámkovi ze STAN. Do rady se přitom v roce 2016 dostal jako řadový zastupitel jenom proto, že z ní kvůli průšvihu s bytem odešel jeho kolega z hnutí Dalibor Stříbný.

Letos už byl Korec dvojkou kandidátky ANO a v komunálních volbách získal o zhruba 200 preferenčních hlasů více než její lídr Roman Kaňovský. Pro jeho posun na křeslo primátora mluvilo i to, že má navzdory svému nízkému věku zkušenosti z městské rady. Kaňovský je naopak v politice nováček.

„Řekli jsme si, že není důvod, proč by mladý člověk nemohl být primátor. Důležité jsou jeho kvality a co už na městě zvládl. Mé dvouleté zkušenosti v radě to rozhodly tímto směrem,“ uvedl Korec, který před vstupem do politiky působil jako vedoucí technického oddělení v soukromé společnosti.

Politolog vidí v nízkém věku spíše plus

Na Korcovi se shodla celá pětikoalice, která bude příští čtyři roky Zlín řídit. Kromě hnutí ANO a STAN, která spolu vládla poslední volební období, ji tvoří také KDU-ČSL, ODS a Piráti. Hnutí STAN, jež ve volbách skončilo těsně druhé, tak po dvou volebních obdobích přichází o post primátora.

Nejmladší starostové v historii Zlína 1950 Milouš Jakeš (28 let) 1949 Emerich Místecký (29 let) 1919 František Novák (30 let) 1871 Mikuláš Kašpárek (31 let) 2018 Jiří Korec (32 let) 1954 Antonín Gistr (34 let) 1908 František Štěpánek (36 let) 2002 Tomáš Úlehla (37 let) 1932 Dominik Čipera (39 let) Zdroj: www.zlin.eu

„Je to přirozený vývoj člověka, a to i v politice. Je to další etapa života,“ okomentoval svůj konec Adámek, který přešel na pozici Korcova uvolněného náměstka.

„Odvedli jsme kus práce, i když se to některým nezdá. Když má ale jít něco dopředu, musí nastat změny. Jsem připravený s Jirkou (Korcem) spolupracovat,“ naznačil Adámek, jenž Zlín řídil osm let.

„Nečekám, že by za mě (Adámek) něco řídil, ale předpokládám, že při předávání věcí budeme v úzkém kontaktu. Nerozcházíme se ve zlém, nesoupeříme spolu,“ uvedl Korec.

Korec je nejmladším primátorem po roku 1989.

Podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity v Brně není nízký věk u primátora překážkou. Poukazuje přitom na úspěšného rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který se stejně jako Korec narodil v roce 1986.

„Troufnu si říci, že když se někdo v takovém věku stane důležitou osobou, tak je to spíše plus. Není zatížený dvacetiletou nevraživostí, špatnými zkušenostmi, tím, že chce někomu něco zúčtovat a podobně,“ vysvětlil Pink.

Menší strany mají v radě po jednom neuvolněném zástupci

ANO a STAN mají v městské radě po čtyřech křeslech a ostatní tři strany po jednom, i když lidovci podle informací MF DNES původně stáli o dvě.

Koaliční smlouvu se pětikoalici podařilo podepsat až měsíc po volbách, den před ustavujícím zastupitelstvem.

Nové složení rady Zlína Primátor: Jiří Korec (ANO)

Jiří Korec (ANO) Uvolnění náměstci: Miroslav Adámek (STAN), Pavel Brada (ANO), Bedřich Landsfeld (STAN)

Miroslav Adámek (STAN), Pavel Brada (ANO), Bedřich Landsfeld (STAN) Uvolněný radní: Michal Čížek (ANO)

Michal Čížek (ANO) Neuvolnění náměstci: Kateřina Francová (STAN), Aleš Dufek (KDU-ČSL)

Kateřina Francová (STAN), Aleš Dufek (KDU-ČSL) Neuvolnění radní: Jana Bazelová (ANO), Miroslav Chalánek (ODS), Jiří Jaroš (Piráti), Pavel Simkovič (STAN)



Hnutí ANO a STAN budou mít hlavní kompetence a každé z nich čtyři lidi v jedenáctičlenné městské radě. Investice, strategický rozvoj, doprava, dotace, městská policie náleží ANO. O ekonomiku, školství, bydlení, územní plánování se postará STAN. Obě hnutí spolu vládla poslední čtyři roky, teď si některé oblasti prohodila.

„Kompetence jsme rozdělili tak, abychom v co největší míře naplnili naše volební programy,“ řekl Korec, který měl v minulém volebním období jako náměstek primátora na starost bydlení nebo kulturu.

Zbývající strany koalice – KDU-ČSL, ODS a Piráti – jsou s tím, co dostaly na starost, spokojené, byť budou mít v radě jen neuvolněné posty. Lidovcům připadla sociální oblast, bezpečnost a krizové řízení. ODS sport a místní části, Pirátům pak IT a eGovernment.

„Měli jsme vůči partnerům požadavky, co se týká kompetencí. Vyjednali jsme to, co jsme chtěli,“ konstatoval lídr ODS Miroslav Chalánek.

Lidovci původně požadovali v radě dvě křesla, jenže s tím neuspěli. Místo toho ale mají jisté kompenzace. „Budeme mít zastupitele, který bude spolupracovat s primátorem v oblasti strategického rozvoje,“ vysvětlil lídr lidovců Aleš Dufek, který byl před osmi lety náměstkem primátora.

„Chystá se zákon, který říká, že každý občan by měl mít právo komunikovat s radnicí elektronicky. Tady vidíme svoje pole působnosti,“ podotkla jednička Pirátů Jiří Jaroš.

Programové prohlášení, v němž budou konkrétní plány nové koalice, by mělo být známé do měsíce.