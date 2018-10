Zlín povede nejmladší primátor v historii, dvaatřicetiletý Korec z ANO

Jiří Korec bude nejmladším primátorem v novodobé historii Zlína. Narodil se 19. června 1986 ve Zlíně, zastupitelem se stal po minulých volbách a poslední dva roky je náměstkem primátora, ve funkci tehdy nahradil stranického kolegu Dalibora Stříbného, který rezignoval.

Lídrem hnutí ANO v letošních komunálních volbách nebyl, jednička kandidátky Roman Kaňovský ale o post primátora nakonec neměl zájem.

„Být zlínským primátorem pro mě bude velká čest a závazek. Budu pro město a jeho obyvatele pracovat co nejlépe a s maximálním nasazením,“ uvedl Korec.

K tomu, aby se stal primátorem, musí získat na ustavujícím zastupitelstvu minimálně 21 hlasů z celkových 41. S tím by neměl být problém. Koalici, která jej navrhuje, tvoří 29 zastupitelů z pěti stran.

„Je přirozené, že primátora staví vítězná strana. Věk není základní parametr, který by měl ovlivňovat kvalitu primátora. Důležité bude, aby dobře řídil radu. Důraz by měl klást na věci, které řešili v kampani. Vrátit městu dynamiku, zaměřit se na větší akce, které vytváří ráz města. Řešit dopravu, rozvojové plochy ve městě,“ uvedl směrem ke Korcovi Miroslav Chalánek z ODS.

„Přeneseně řečeno by se měl dívat nahoru, ne dolů. to znamená, že by měl svůj čas trávit v Praze či na kraji, kde by měl reprezentovat město a snažit se pro něj shánět dotace. Na úředníka se na ministerstvech dívají jinak než na primátora,“ poznamenal lidovecký lídr Aleš Dufek.

„Respektovali jsme, že je to volba ANO. Dal bych mu šanci, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Na věk bych se nedíval,“ doplnil za Piráty Jiří Jaroš.

Korec před svým vstupem do politiky působil na pozici vedoucího technického oddělení v soukromé společnosti. Po minulém zvolení zastupitelem se stal členem kontrolního výboru, správní rady fondu mládeže a tělovýchovy, a komisí.

Coby náměstkovi primátora pak do jeho kompetencí patřila kultura, správa bytů, oblast IT a později i investice.

Ve funkci primátora Jiří Korec nahradí Miroslava Adámka z hnutí STAN. Jestli si pozice prohodí a z Adámka se stane Korcův náměstek, není zatím oficiálně jasné.

Koalice už sice údajně vyřešila i další místa v jedenáctičlenné radě města, počty radních pro jednotlivé strany a oblasti, které budou mít k dispozici jednotliví radní, chce koalice představit až při středečním oficiálním podpisu koaliční smlouva. A konkrétní jména navržená pro jednotlivé posty budou známá teprve o den později při jejich schvalování na ustavujícím zastupitelstvu.

Kromě koaličních stran a hnutí budou v zastupitelstvu města působit v nadcházejících čtyřech letech také uskupení Zlín 21 (7 zastupitelů), Rozhýbejme Zlín (3 zastupitelé) a SPD (2 zastupitelé).