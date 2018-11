Mladý zlínský primátor zvolil ANO kvůli Babišovi. Číslo na něj nemám, říká

Politolog: Mladší člověk není tak zatížený minulostí Nejmladší primátor v novodobé historii Zlína a pátý nejmladší politik, který kdy město vedl? Podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity v Brně to nemusí být důvod, proč by Jiří Korec z ANO svoji novou funkci nezvládl. „Stanislav Gross z ČSSD se stal ministerským předsedou v podobném věku,“ zmiňuje Pink. Myslíte tedy, že věk není u politika důležitý?

Podle mě nehraje žádnou roli. Sebastian Kurz je kvalitní ministerský předseda Rakouska (má také 32 let – pozn. red.), který naopak vydělává na tom, že není zatížený dlouholetými vztahy a vazbami. Troufnu si říci, že když se někdo v takovém věku stane důležitou osobou, je to spíš plus. Není zatížený dvacetiletou nevraživostí, špatnými zkušenostmi, tím, že chce někomu něco zúčtovat a podobně. Ale nescházejí mu přitom potřebné životní zkušenosti?

V roce 2018 není životní zkušenost tak zásadní. Rozhodnutí bude dělat kolektivní orgán, kterým je rada nebo zastupitelstvo. To je klíčové. Primátor nevládne autokraticky, ale má za úkol harmonizovat rozhodování kolektivních orgánů. Věk není důležitý i proto, že mladší člověk není znechucený politikou a není zatížený negativními zkušenostmi z minulosti. Takže mladý zlínský primátor má dostat příležitost, aby předvedl, co dokáže?

Lidé by měli sledovat, jak bude pracovat. Je to zajímavá výzva a teprve se uvidí, jak dopadne. Například městská část Brno-střed s 60 tisíci obyvateli měla starostu, jemuž bylo 24 let. A taky to fungovalo. Důležité je, jak budou fungovat kolektivní orgány. Na jejich řízení není potřeba vyzrálá osobnost?

Pro primátora to znamená, že bude formálně svolávat jednání, která povede. Pro schopnost přečíst si zákon o obcích a rozumně k němu přistoupit může být nižší věk výhoda. A třeba to bude konsensuální osoba, kterou by primátor měl být. Nebudou vůči němu ostatní nijak vyhranění. Starší primátor by mohl víc rozdělovat.