ANO se ve Zlíně se Starosty domluvilo, ale může se bez nich i obejít

Běták nečekaně skončil s politikou Ondřej Běták překvapil své kolegy z hnutí STAN i své kritiky. Pár dní po volbách totiž náměstek primátora skončil s politikou. Politická dráha jednoho z nejvýraznějších členů hnutí tak skončila po osmi letech. Důvod? Běták se podle svých slov chce více věnovat rodině a své malé dceři. „Bylo to impulzivní rozhodnutí. Došlo mi, že rodina je pro mě víc než další čtyři roky na radnici,“ vysvětlil Běták, který spolu s primátorem Miroslavem Adámkem vedl jednání o nové koalici. Na radnici měl na starost především sport a bezpečnost. „Politika, byť na komunální úrovni, je časově velmi náročná a s rodinným životem dlouhodobě nejde skloubit,“ doplnil Běták. Odmítl, že by za jeho rozhodnutím stály jakékoliv důvody, které by souvisely s jeho působením na radnici. „Rozešli jsme se v dobrém. Je to škoda, chápu to ale jako jeho čistě osobní rozhodnutí. O konci v politice uvažoval už před čtyřmi lety,“ reagoval Adámek. Tehdy Bětáka ještě přemluvil, teď už to podle jeho slov nešlo. Primátor tak přijde o nejbližšího spolupracovníka a muže, který se nebál chodit s protivníky do konfliktů a říkat otevřeně, co si myslí. Otázkou je, proč Běták nerezignoval před volbami, v nichž kandidoval na čtvrtém místě a dostal se do zastupitelstva. „U každého někdy dojde k bodu zlomu, u mě přišel teď,“ prohlásil Běták, podle něhož nehrálo roli ani koaliční vyjednávání. Případně fakt, že by někomu v koalici vadil. „Není obvyklé, aby politik skončil krátce po volbách, takové věci se dělají před volbami. Je to ale jeho rozhodnutí, do hlavy mu nevidím,“ reagoval lídr lidovců Aleš Dufek, který s Bětákem seděl v letech 2010–14 v městské radě. Přiznal, že ho takový krok překvapil. Běták ani Adámek to však nepovažují za nefér vůči voličům. „Vždycky jsem říkal, že považuju své působení v komunální politice za časově omezené, ten čas se teď naplnil,“ řekl Běták, který chce opět působit v soukromém sektoru. „Chápu to, dopředu jsem o tom nevěděl,“ uvedl Adámek. Běták mandát složí do termínu ustavujícího zastupitelstva. Jeho pozici převezme první náhradník ze STAN, kterým je Roman Macek. Ten v zastupitelstvu města působil i v minulém volebním období.