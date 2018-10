Povolební jednání ve Zlíně se vyostřuje a koalici schází hlas

Dobrý den. Jak asi víte, na zlínské radnici vznikla koalice ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín. Tvoří jí tedy dvě vítězná hnutí z voleb, která od vás získala největší důvěru, a uskupení, které je jako jediné ochotné toto rozhodnutí voličů respektovat. Jako jediné, protože ostatní – méně úspěšné - strany od počátku jednání projevují větší či menší snahu nás, Starosty a nezávislé, z vedení města vyšachovat. Nevím, co jsme jim udělali, asi nic, jen jsme si dovolili vyhrát dvoje předchozí volby a to se v české kotlině neodpouští. Znovu ale opakuji: jsou to hnutí ANO a STAN, kdo vyhrál tyto volby. O pořadí rozhodly cca dvě desetiny procenta. Procentuálně se k nám žádná jiná strana ani nepřiblížila.

Koalice ANO, STAN a Rozhýbejme Zlín pokračuje. Jistě, musíme vyřešit problém s jedním chybějícím hlasem, protože náš zastupitel Petr Michálek odmítl tuto koalici podpořit. Z jeho vyjádření můžete nabýt dojmu, že nám všem, kromě něho, jde o místa na radnici, lidově se tomu říká „koryta,“ a proto jsme potlačili své svědomí. Za nás, ostatní zastupitele STAN, otevřeně říkám, že nikdo z nás na místech na radnici nelpí. Sám jsem opakovaně prohlásil, že nemusím být dále primátorem (byť jsem získal od vás nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů), nemusím být členem rady města, to samé řekla Katka Francová a další naši zastupitelé. To všechno ví i Petr Michálek. Ví i to, že pro nás není působení v komunální politice věcí osobního pospěchu a nikdo z nás za osm let na radnici nezbohatl.

Proč tedy chceme být v nové koalici? Protože tak si to přejí voliči. I přes intenzívní volání politické konkurence a některých médií po změně dali lidé nejvíce hlasů stranám, které v uplynulých čtyřech letech město vedly, tedy ANO a STAN. Je tedy naší povinností pokračovat dál – nebo se o to alespoň pokusit. Je to i povinností mou, ani já z boje neutíkám. V nejbližších dnech proto problém s chybějícím hlasem vyřešíme. Uděláme pro to maximum. A já budu dál bojovat za tým.

Ještě bych se rád vyjádřil k osobě pana senátora Iva Valenty. Na podnikání v hazardu může mít každý svůj názor a já ho mám také. Na druhou stranu je faktem, že jde o podnikání legální, stejně jako je třeba výroba a prodej alkoholu, cigaret či zbraní. Z odvodů z hazardu plynou peníze do sportu, kultury a sociální oblasti – a to i ve Zlíně. Tak je to prostě nastavené. Vím, že pan Valenta byl odsouzen za uplácení ve fotbale, částku vyměřenou soudem zaplatil a v tomto sportu už osobně nepůsobí. Je to jeho minulost, jeho chyba, za kterou zaplatil. Poté se stal mimo jiné senátorem zákonodárcem, zřizuje školu, podporuje folklórní spolky, sportovní kluby, divadla. To, že vlastní Parlamentní listy, je realita, jsou v ČR i jiní miliardáři, kteří vlastní média. A tato media jim jsou více či méně poplatná. I tak je to v této zemi nastavené.

Takže: za sebe i za kolegy ze STAN říkám, že máme svědomí čisté. Snažíme se pokračovat v rozdělané práci, protože si to více než 36 procent voličů přeje. Rozhýbejme Zlín je v tuto chvíli jedinou stranou, která chce spolupracovat s oběma vítězi voleb. Děkujeme ANO, že stojí při těchto problémem při nás. Věřím, že vše vyřešíme. Ve prospěch města, ve prospěch Zlíňanů.



Mirek Adámek