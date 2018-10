Těsně poražený STAN chce ve Zlíně udržet koalici s ANO, hledají třetího

Levice v zastupitelstvu končí Poprvé od roku 1990 nezasednou ve zlínském zastupitelstvu zástupci ČSSD a KSČM. Sociální demokraté ztratili oproti minulým volbám šest mandátů, komunisté tři. „Výsledek nás rozhodně netěší. Domnívali jsme se, že budeme nad pěti procenty, to by pro nás byl úspěch – a každé další procento nad tím ještě větší,“ reagoval lídr kandidátky sociální demokracie Michael Javora, který ji vedl jako nestraník. Příčinu vidí hlavně v tom, že straně se v posledních letech nedaří ani na celostátní úrovni. „Výsledky odrážejí národní politiku sociální demokracie v té fázi, jak se dneska nachází. Je to vidět i na výsledcích z ostatních krajských měst,“ domnívá se Javora. Faktem je, že ani předvolební kampaň neměla ČSSD v krajském městě příliš viditelnou. „Je to věc ekonomická. Měli jsme skromný rozpočet, skromnější než jindy, v tomhle jsme nemohli konkurovat ostatním,“ uvedl lídr. Přitom ČSSD byla stranou, která se na vedení magistrátu dlouhá léta podílela spolu s občanskými demokraty. Obě strany smetly komunální volby v roce 2010, jež vynesly do čela radnice současného primátora Miroslava Adámka. Od té doby byla ČSSD jen v opozici a ODS se před čtyřmi lety do zastupitelstva ani nedostala. Teď si role navzájem prohodily. „Kopírujeme cyklus ODS, která na tom byla před čtyřmi lety velmi podobně,“ souhlasí Javora. Naopak komunisté se na vedení Zlína po roce 1989 nepodíleli. A volby ukázaly, že jejich podpora ve městě je nízká. „Je to pro nás velké zklamání. Udělali jsme, co jsme mohli. Investovali jsme i do kampaně, ale je pravda, že ne tolik jako ostatní. Do zastupitelstva ale budu dál chodit jako občan a sledovat, jak strany plní své sliby,“ uvedl lídr kandidátky KSČM Stanislav Remeš. Obě strany teď čeká podrobnější analýza volebního neúspěchu. Zda se promítne i do personálních změn ve vedení místních buněk, zatím není jasné.