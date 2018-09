Zlín se nerozvíjí tak, jak by si krajské město zasloužilo, říká lídr ODS

„Současná radnice udělala spoustu práce, nemíním nikoho dehonestovat. Problém je v tom, že objem peněz měla podle nás investovat do úplně jiných věcí,“ je přesvědčený Chalánek.



Do kampaně jste vstoupili s heslem „Poctivá práce, rozumná řešení“. Proč jste zvolili tak obecný slogan?

Tento slogan přesně vystihuje podstatu. Věci se musejí dělat poctivě, což znamená, že k nim přistupuji zodpovědně, že je chci udělat a dotáhnout do konce. Což vyžaduje houževnatost, trpělivost, schopnost překonávat překážky. K tomu musejí sloužit rozumná řešení, tedy realizovat věci tak, aby něco přinesly.

V posledních dvou komunálních volbách byli někteří členové ODS terčem silné kritiky kvůli majetkovým záležitostem. Není tedy slovo „poctivost“ v souvislosti s ODS příliš odvážné?

Každá doba si s sebou něco nese, doba 90. let v sobě nesla přesuny majetku, malou i velkou privatizaci. Byly pak situace, kdy mohly vzniknout pochybnosti. Důležité je, že z hlediska trestněprávního nebyly za hranou zákona. Druhá věc je rovina etiky, že si třeba někdo myslí, že se něco stát nemělo.

Miroslav Chalánek Narodil se v roce 1963 v Olomouci. Ve Zlíně žije od roku 1982. Vystudoval strojní průmyslovou školu. Od roku 1996 byl profesionálním hráčem ledního hokeje, od roku 1999 sportovním manažerem hokejového klubu. Nyní pracuje jako regionální ředitel v soukromé firmě. Je ženatý, má dospělou dceru. Do ODS vstoupil v roce 2001, předsedou zlínské buňky je od roku 2011.

Volby před osmi lety, po nichž jste na čtyři roky šli do opozice, vám prohrála stavba Kongresového centra. Myslíte si, že dnes už emoce kolem něj opadly?

Pamatuju si, že padaly výroky typu: „Je to mercedes, který Zlín nezaplatí.“ Čas ukázal, že to byla dobrá investice. Za vše hovoří počet akcí a návštěvníků. Reprezentativní budova, která získala řadu ocenění v oblasti architektury, přilákala mnoho umělců a významných osobností, kteří by jinak do Zlína nezavítali. Zlínská filharmonie získala důstojné zázemí. Díky této stavbě se také odblokoval Dům umění, který tak mohl být zrekonstruován na Památník Tomáše Bati. Po dokončení rekonstrukce budovy Prioru a náměstí Práce vznikne krásný veřejný prostor hodný krajského města.

Zůstal ale problém s restaurací v Kongresovém centru, do níž se už několik let nedaří sehnat nájemce. V čem je problém a jaké je řešení?

Většina lidí se domnívá, že důvodem jsou extrémně vysoké náklady na provoz. Celý problém však spočívá v současném způsobu účtování energií. Východiskem by bylo najít spravedlivé řešení směrem k nájemci. Je s podivem, že za dobu čtyř let se žádné takové nenašlo.

Ptám se proto, že na vaší kandidátce je i bývalá primátorka Irena Ondrová, která stavbu Kongresového centra prosadila.

Irena Ondrová k ODS patřila a patří. Na naší kandidátce je na devatenáctém místě, které si sama vybrala. V roce 2010 se veškerá averze vůči ODS koncentrovala do její osoby i právě kvůli stavbě Kongresového centra. Dnes ale můžeme říct, že je to nejzdařilejší stavba za posledních osm let.

Ve svém volebním programu věnujete velkou pozornost dopravě. Je to podle vás hlavní problém Zlína?

Ano. Počítáme s tím, že se bude pokračovat v dálniční výstavbě. Pro D49 musíme mít připraveny dvě základní komunikace, a to obchvat Zálešné a Prštenskou příčku. Je nutné si uvědomit, že bez obchvatu Zálešné všechna auta přijedou do centra města, což si vůbec neumím představit. A to je právě ukázka toho, v čem se liší naše vidění problémů oproti současnému vedení radnice. Pro nás je priorita stavba obchvatu, pro ně stavba cyklostezek. Tím nechci v žádném případě říci, že cyklostezky nejsou potřeba. Když vidím třeba novou cyklostezku po třídě T. Bati, je bezvadná, krásně osvětlená, ale pro mě jsou priority jinde.

Vybízíte také ke stavbě parkovacích domů a městských bytů. Na ně ale chybí pozemky. Kde byste je postavili?

Obrovský pozemek je po torzu na Jižních Svazích. Tam by mohl vyrůst parkovací dům, městské byty a ještě by zůstalo místo i na relaxační zónu. Byty by se daly postavit ve spolupráci se soukromým developerem, který by byl vázán tím, že to musejí být nájemní byty. Dali bychom tak mladým lidem možnost, jak zůstat ve Zlíně, a založit rodinu. Tím by se i tlačilo na nižší ceny bytů. Parkování by se dalo zlepšit také v centru, třeba v rámci proměny náměstí Míru a přilehlého parkoviště u kostela.

Jak jste spokojený s celkovým rozvojem Zlína?

Nechci nikoho pouze kritizovat. Současná radnice udělala spoustu práce. Opravovaly se chodníky, zrekonstruovala se Mostní ulice. Ale žádný rozvoj hodný krajského města to není. Zlín je krajským městem více jen podle územního členění než podle skutečnosti. Je potřeba se zaměřit na obnovu veřejných prostor a budov v centru města – náměstí Míru, budova soudu, zámek. Neopomenu zmínit také tržiště Pod Kaštany, kterým prochází snad každý Zlíňák a jehož stav je více než neutěšený.

Radnice tvrdí, že jeho rekonstrukci brání tamní složité majetkové poměry.

Vždycky, když tohle čtu, musím se pousmát. My jsme odblokování areálu Svitu řešili pět let. Bylo tam asi třicet subjektů, které toho byly účastny, včetně konkurzního správce. Na tržišti je problém se dvěma boudami, který za osm let není nikdo schopen vyřešit.