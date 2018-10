Kroměříž by mohla vést koalice pěti stran, do jednání se zapojila ODS

Vítězné uskupení Nezávislých, jehož lídrem je současný starosta Jaroslav Němec, se pokusilo složit vedení radnice společně s ČSSD, hnutím Zdravé Kroměřížsko a Piráty.

Už před víkendem to však zhatil jeden z nově zvolených zastupitelů za hnutí Zdravé Kroměřížsko Richard Kreml.

Zamýšlená koalice by měla křehkou většinu čtrnácti hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Bez Kremla je na třinácti hlasech.

„Pokračujeme ve vyjednávání ve stejném složení, i když za Zdravé Kroměřížsko už jsou jen tři členové,“ reagoval Němec.

Proto pozval k jednání ODS, kterou vedla do voleb bývalá starostka Daniela Hebnarová. Strana ve volbách získala dva mandáty, a mohla by tak situaci odblokovat.

Richard Kreml vysvětlil, proč se nechce na vedení města v navrženém složení podílet. „Tato sestava je slabá. Nevěřím, že jsou to pracanti, kteří by byli zárukou potřebných změn na radnici a ve městě,“ uvedl.

„Klíčové odbory radnice nejsou v dobrém stavu a nevidím v této koalici vůli změnit je k lepšímu. A to říkám s plným vědomím, že v úzké koalici by naše uskupení Zdravé Kroměřížsko mohlo získat mnohem víc vlivu a postů,“ dodal.

Hned po volbách se přitom zdálo, že se ostatním stranám podaří vítězné Nezávislé obejít. O koalici jednalo hnutí ANO s uskupením KDU-ČSL, Zvuk 12 a nezávislí, ODS a Zdravým Kroměřížskem (více čtěte v článku V Kroměříži chce ANO obejít vítěznou stranu svého dosavadního starosty). Strany se ale nedohodly.

„V současné chvíli jsou dva tábory a žádný nemá většinu. My teď ale nejsme nijak aktivní, bereme to tak, že Nezávislí jsou vítězem voleb a měli by mít právo složit koalici,“ řekl lídr hnutí ANO Jan Hašek.

Starosta Němec za hnutí kandidoval v minulých volbách. V závěru volebního období se ale ve zlém rozešli a Němec se postavil do čela nezávislé kandidátky.

Koalici tvořilo hnutí ANO, uskupení KDU-ČSL, Zvuk 12 a nezávislí, ČSSD a Zdravé Kroměřížsko. V zastupitelstvu měli 17 z 27 křesel.