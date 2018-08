V Kroměříži, Hradišti a Vsetíně kandidují starostové i exposlanci

Valenta je ve Zlíně čtyřkou Když před pár měsíci hazardní magnát a senátor Ivo Valenta oznámil, že půjde do komunálních voleb ve Zlíně, vypadalo to, že bude lídrem společné kandidátky Soukromníků, Svobodných a Nezávislých. Nakonec bude ale na čtvrtém místě, nicméně to podle jeho slov nemění nic na tom, že by se chtěl výrazně podílet na vedení města. „Rád bych se podílel na řízení města buď jako zastupitel, nebo, pokud si to voliči budou přát, jako člen rady,“ prohlásil Valenta, který je i krajským zastupitelem. „Na naší společné kandidátce je řada schopných osobností a odborníků, kteří mají zkušenosti z mnoha oblastí, a já jim důvěřuji. Považuji tedy za logické, že jsou v čele kandidátní listiny,“ doplnil. Lídrem kandidátky je někdejší mluvčí hasičů či policie Ivo Mitáček. „Přibližně deset let jsem byl kontaktován různými politickými uskupeními, které mi nabízely spolupráci. Cítím, že právě teď nastal správný čas,“ nastínil Mitáček, který kandiduje jako nezávislý. Dvojkou je Jiří Procházka ze Svobodných. Desítkou pak bývalý úspěšný zlínský hokejista Miroslav Okál. Valenta se i kvůli kandidatuře v komunálních volbách přestěhoval do Zlína. „Žiji ve Zlíně, kde vychovávám své děti, proto se denně setkávám s problémy, které krajské město trápí,“ říká Valenta. Kandidátky ve Zlíně podalo 12 stran a hnutí. Obhájit post primátora se podruhé za sebou pokusí za hnutí STAN Miroslav Adámek (viz též O vládu ve Zlíně se uchází 12 stran a hnutí. Překvapil Zlín 21 s Vančurou). Strany a hnutí musely podat kandidátní listiny do konce července, nejpozději do 18. srpna je pak úřady zaregistrují, případně odmítnou.