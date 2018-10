Ve Zlíně se rozpadla připravovaná trojkoalice, jedná se od začátku

„Michálek si mohl nestát za svým názorem, ale stojí“ Primátor Miroslav Adámek (STAN) v pátek po poledni potvrdil, že se trojkoalice s ANO a Rozhýbejme Zlín rozpadla. „Rozešli jsme se v dobrém. Chceme jednat dál. Je třeba složit funkční koalici,“ říká bezprostředně po ohlášení rozpadu trojkoalice Adámek. Týden jste ale říkali, že máte potřebných 9 hlasů.

My jsme řekli, že máme řešení na 9 hlasů. Dopadlo to ale tak, že na 21 hlasů nepůjdeme. Pan Michálek se neodblokoval. Nebylo nešťastné tvrdit, že máte řešení?

Znáte povolební vyjednávání... Snažili jsme se se všemi jednat, aby se neděly veletoče, které nemám rád. Teď budeme jednat znovu se všemi dalšími. Vy jste ale říkal, že máte 21 hlasů pro většinu v zastupitelstvu.

Mluvili jsme o řešení. Dlouho jsme debatovali s Petrem Michálkem, měli jsme řešení, ale Petr nakonec necouvnul. Nechceme na nikoho tlačit, je to demokratické rozhodnutí. Chceme stabilnější vládu. Mělo by se ale vyjadřovat hlavně ANO. U nás spolupráce platí. Takže řešení bylo, že pan Michálek změní názor?

Třeba si mohl úplně nestát za svým názorem, ale stojí. Nebyla v tomto světle vaše vyjádření krátkozraká?

Nebyla. Při vyjednávání se dělají i taktické věci. Je to taková naše licence. Víc bych to nerozebíral. Zkoušíme teď roztočit nové kolo dějin. Myslíte si, že jste pro ANO důvěryhodný partner?

S ANO si vše vyříkáváme mezi čtyřma očima. Jsme pro ně důvěryhodní a oni pro nás. Vše spolu probíráme. Jsme spolu denně, vidí do všeho, i do té taktiky. Plánujete teď pětikoalici či šestikoalici, kterou jste už dříve odmítli?

To vám řeknu, až se zase s někým pobavíme. (ill)