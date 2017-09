Modernizace staré trati do Zlína má klíčový posudek, začít má za tři roky

Jde o modernizaci 25 kilometrů železniční trati za skoro 12 miliard korun, která několikanásobně zlepší komfort cestování mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi. Nákladný projekt, který vede zčásti i obytnou zástavbou, získal jeden z klíčových dokumentů: kladné stanovisko v procesu EIA, v němž se posuzuje dopad stavby na životní prostředí.

„S výsledky EIA se seznamujeme, podmínky či připomínky však nejsou zásadního charakteru a pochopitelně je zohledníme v další fázi přípravy,“ nastínila Kateřina Šubová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem akce.

Ministerstvo životního prostředí v rámci řízení EIA s projektem už jednou souhlasilo, jenže plány se pak změnily a vše se muselo odehrát znovu. Odborníci ale opět shledali, že modernizace trati nebude příliš škodit, když se splní několik podmínek.

„V rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace je nutné zajistit provedení neprůhledných protihlukových stěn v nerušivém barevném provedení tak, aby co nejlépe splynuly s pozadím,“ zní jedna z podmínek.

A myslí se nejen na lidi, ale i na zvířata. V další podmínce se píše o tom, že je třeba „zajistit migrační prostupnost pro vydru říční pod mosty přes Dřevnici a Lutoninku“ a při odhlučnění fasád přilehlých domků je nezbytné nejdříve zjistit, zda v nich nehnízdí rorýs.

„V místech, kde jsou překročené hygienické limity, jsou navrženy protihlukové stěny chránící obytnou zástavbu před hlukem. Obecně lze říct, že jen vlivem rekonstrukce kolejí a železničního svršku se hluk utlumí o 3 až 4 decibely,“ upřesnil Martin Hryzbil, který má v SŽDC projekt na starost.

Zvýší se počet a rychlost vlaků

Aktuální souhlasné stanovisko umožňuje, aby příprava pokračovala podle plánu. „Během měsíce plánujeme vypsání soutěže na zpracování projektové dokumentace,“ přiblížila Šubová.

Do konce roku SŽDC podá žádost o územní rozhodnutí, které chce získat příští rok. Musí také vykoupit, případně vyvlastnit, protože jde o veřejně prospěšnou stavbu, asi dva tisíce pozemků.

Pokud se to podaří, SŽDC chce mít v roce 2019 stavební povolení. Na přelomu let 2019 a 2020 by se pak mohlo začít stavět, hotovo by bylo na konci roku 2023.

Plánované úpravy zastaralé železniční trati spočívají v její kompletní elektrifikaci a zdvoukolejnění mezi Otrokovicemi a Zlínem. To by v důsledku přineslo zásadní zlepšení železničního spojení mezi krajským městem a okolními městy.

Mezi Zlínem a Otrokovicemi by vlaky jezdily každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi každou půlhodinu. Maximální rychlost by se měla zvýšit z dnešních 60 kilometrů v hodině na 100 kilometrů. A aby bylo cestování co nejrychlejší, zruší se některé zastávky mezi Zlínem a Otrokovicemi.

Současně má vzniknout i dopravní terminál ve Zlíně

Na modernizaci trati navazuje výstavba dopravního terminálu ve Zlíně, obě akce se musí uskutečňovat současně.

„Souhlasné stanovisko EIA je jedním z důležitých kroků. Je to impulz, abychom dál připravovali dopravní terminál,“ nastínil náměstek zlínského primátora Patrik Kamas.

Podle něho je připravena potřebná změna územního plánu a rada bude do měsíce schvalovat smlouvy města se soukromými majiteli, aby místo křižovatky Vodní ulice s vjezdem na autobusové nádraží mohl vzniknout kruhový objezd.

V rámci terminálu zaniknou stávající budovy vlakového i autobusového nádraží. Nová výpravní vlaková budova bude blíže k centru města, autobusové nádraží se přisune k sousednímu nadjezdu. Nedaleko vyroste nová komerční budova (o plánované podobě čtěte zde).

Železniční tunel v Otrokovicích, dva silniční nadjezdy ve Zlíně

Na elektrifikaci se těší i v Otrokovicích, kde pod tamní frekventovanou kvítkovickou křižovatkou povedou koleje v tunelu, který bude dlouhý 200 metrů.

„Přes křižovatku už nebudou jezdit vlaky, takže se tam situace zjednoduší,“ těší otrokovického starostu Jaroslava Budka. „Když se podaří dokončit dálniční obchvat města, bude to ještě lepší. Obě akce by se ale neměly dělat současně,“ doplnil.

S dokončením obchvatu by silničáři mohli začít už příští rok, takže termínově by na sebe projekty mohly navazovat.

Kromě tunelu budou na trati ještě dva zajímavé technické úseky: na Podvesné a v Prštném ve Zlíně se koleje zanoří pod zem a přes ně povede nadjezd pro auta.