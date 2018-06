Kašava bojuje o evropský titul, komisi bavila humorným hlášením rozhlasu

Přijeli sice o čtvrthodinku dřív, místní ale nepřekvapili. Přivítaly je zametené chodníky, rozkvetlé zahrádky i nablýskaná hasičská auta. O návštěvě členů mezinárodní komise totiž věděli v Kašavě dlouho dopředu a řada místních si vzala volno z práce.

„Nikam jinam bych nešel. Vyrostl jsem tady, mám tady řeznictví. Je vidět, že obec má dobré vedení, a lidé na to slyší. Ne všude je ta komunikace tak dobrá,“ vypočítal spokojeně řezník Pavel Holík.

I on, jako mnoho dalších, se ve středu zapojil do živé prezentace Kašavy a podobně jako farmáři ze statku U Sluštíků nebo cukráři od Šarmanů nabídl hodnotitelům k ochutnání své výrobky.

Právě osobní setkání s komisaři může rozhodnout o tom, zda obec s necelou tisícovkou obyvatel rozšíří své sbírky o titul ze soutěže Evropská cena obnovy venkova. Koná se jednou za dva roky a letos mezi sebou soupeří 23 obcí z devíti států.

„Tady jsou hlavně pracovití lidé, kteří si obec opatrují,“ vyzdvihla hlavní přednost Kašavy Ludmila Richterová z Vlčkové.

Pochvala za partnerství s okolními obcemi

Komisaři nesrovnávají jednotlivé obce, ale hodnotí, jak každá dokáže využívat to, co má k dispozici, do jaké míry umí být vizionářská nebo jak se otevírá okolí i světu.

„Vaše partnerství s Vlčkovou a Držkovou je senzační. Máte díky tomu záruku plné školy dětí,“ pochválil spolupráci tří obcí jeden z komisařů při prohlídce školy.

Dnes samostatné obce patřily v minulosti ke Kašavě. Historické spojení přetrvalo, proto funguje Dobrovolný svazek obcí, které mají společnou kabelovou televizi, farnost nebo hřbitov a kašavská škola je plná i díky dětem ze sousedství. Kvůli hře na hudební nástroj, zpěvu nebo tanci navíc nemusejí jezdit do větších měst.

„Nevěřili byste, kolik je v obcích talentovaných dětí,“ pochlubil se před komisí Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava Zlín, která má v Kašavě pobočku pro 140 dětí.

Rozlehlá budova je využitá i po vyučování, kdy děti střídají rodiče, kteří se zdokonalují v počítačové gramotnosti, angličtině nebo se baví v ochotnickém spolku.

Komisaři se zajímali i o to, jak obec využívá okolní lesy, jaký je rozpočet školy nebo jaké druhy stromů vysadí v přírodní učebně.

Vyhlášení nejlepší evropské vesnice je naplánované na 21. září v Rakousku. Z Kašavy tam vypraví dva autobusy.

„Ambice na vítězství nemáme, ale poslední být také nechceme. Třeba se opět stane něco neuvěřitelného,“ věří starosta obce Josef Jarcovják.