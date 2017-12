K dopravě vlakem i autobusem po Moravě a Slezsku postačí jedna karta

Na cestu ze zlínského sídliště Jižní Svahy do Brna, kde studuje vysokou školu, potřebuje Martin Staněk tři jízdenky: jednu na trolejbus ve Zlíně, další na vlak a třetí do brněnské hromadné dopravy. Už za dva roky by mu ale měla stačit jediná karta, kterou by přiložil ke čtecímu zařízení ve vozech všech druhů veřejné dopravy.

„Určitě bych takovou změnu uvítal, nemusel bych vůbec vytahovat peníze a hledat drobné,“ těší se mladý student.

Integrovaný dopravní systém připravuje Zlínský kraj společně s Jihomoravským, Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Zatím sice jen v hrubých obrysech, nicméně od roku 2020 by mohl fungovat.

„Vzniká memorandum o tom, že všechny čtyři kraje do toho chtějí jít. Podepsat bychom ho měli v prvním čtvrtletí příštího roku. Hned potom začneme řešit technické záležitosti. Rok 2020 je optimistický, ale reálný,“ podotkl krajský radní přes dopravu Pavel Botek.

Nový systém má podle něj primárně fungovat ve Zlínském kraji. „Jeho nadstavbou je to, že bude mít přesah do sousedních krajů,“ doplnil Botek.

Přiložit kartu a odečíst peníze

Cestovní karta by měla být co do použití podobná klasické platební kartě. I když ještě nejsou technické podrobnosti hotové, vypadalo by to zřejmě tak, že po jejím přiložení ke čtecímu zařízení by se cestujícímu z účtu odečetla částka, kterou by jinak zaplatil za jízdné.

„Kartu by použil při nástupu a výstupu, o víc by se nemusel starat. V budoucnu by se mohlo platit i běžnou platební kartou,“ řekl Botek.

Bude se však muset zřídit společné zúčtovací centrum, které zaznamená, odkud a kam člověk jel, a peníze přerozdělí jednotlivým krajům a dopravcům.

„V cílovém stavu by měly být jízdní doklady vzájemně uznatelné, ale současně by každý z krajů měl možnost udržet si svá vlastní specifika a potřeby,“ poznamenal mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

„Nebude se jednat o jednorázovou a rychlou změnu ve všech krajích, spíš jde o pozvolný přechod. Jakmile se technické možnosti dvou sousedních krajů dostatečně přiblíží, bude možné vzájemné propojení řešit,“ dodal Klement.

Chtějí nalákat lidi zpět k hromadné dopravě

Dopravce čeká pořízení nového technického vybavení, mohou i upravit stávající. Velmi pravděpodobně je nemine ani výměna desítek tisíc karet, jež svým cestujícím vydali.

„Máme asi 30 tisíc karet, výměna bude trvat tak půl roku. Nové krajské karty budou zřejmě jiné. To je komplikace,“ uvedl zástupce ředitele pro veřejnou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

„Jinak by ale mělo být příjemnější pro cestující i dopravce, že se nebude platit penězi,“ doufá.

Stejný názor má ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. „Záměr má logiku a směřuje k tomu, aby bylo cestování pro lidi co nejjednodušší. Registrujeme úbytek cestujících a složitost odbavování je jedním z důvodů. Každý krok, který naláká lidi zpátky do veřejné dopravy, je třeba kvitovat, jinak budeme za pár let stát všichni v kolonách aut,“ podotkl Holubář.

Ani případné nutně vyvolané investice, jež mohou firmu stát nemalé peníze, podle něj na smysluplnosti záměru nic nemění.

ČSAD Vsetín už v osmi vozech testuje zařízení, díky němuž mohou cestující platit běžnou platební kartu. Přizpůsobit se jednotné krajské kartě budou muset také České dráhy.

„Jakékoli zjednodušení přináší zvýšený komfort pro zákazníky a my jsme přesvědčeni, že toto je způsob, jak si udržet ty stávající a získávat nové,“ řekla mluvčí ČD Monika Bezuchová.

Pilotní projekt, který se týká propojování odbavovacích systémů, České dráhy minulý měsíc odstartovaly v Plzeňském kraji. (viz též Pro jízdu vlakem i městskou hromadnou dopravou stačí už jen jedna karta).

Zlínský kraj se chystal v březnu příštího roku vypsat výběrové řízení na autobusové dopravce, ovšem termín patrně posune a zadání upraví tak, aby v něm byl požadavek na přijetí jedné cestovní karty.

Ve Zlínském kraji na rozdíl od Moravskoslezského neexistuje žádná cestovní karta, s níž by bylo možné platit v různých druzích veřejné dopravy. To je sice nyní komplikace, ovšem při zavádění jednotné krajské karty to bude spíše výhoda.