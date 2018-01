Zemřel zakladatel legendárního Golemu, do Zlína přivezl i B. B. Kinga

„Neměli jsme nejlepší vztahy, ale samozřejmě nás to vzalo. Chátral každý den víc. Trpěl Alzheimerem. Potkali jsme se naposledy před třemi měsíci, vypadal velmi špatně. Myslím, že mě ani nepoznal,“ sdělil MF DNES Stanislav Devátý.

Jeho bratr byl zhruba před dvěma měsíci na operaci s kýlou, pak zůstal na oddělení LDN zlínské nemocnice. Jeho stav se zhoršoval, až přišla zástava srdce. Jiří Devátý předtím bydlel na ubytovně ve Zlíně-Malenovicích.

„Pořád hubnul, byl na tom hůř a hůř,“ poznamenal jeho sourozenec.

Přivezl B. B. Kinga či The Animals

Jméno Jiřího Devátého zůstane spojeno s populárním rockovým klubem Golem, který řadu let fungoval v budově zlínské Tržnice.

Zahrály si v něm nejlepší české kapely i esa světového formátu. Devátý dokázal dostat do Zlína bluesovou legendu B. B. Kinga, kapely The Animals, The Yardbirds či rockera Rogera Chapmana.

„Díky němu jsme tady mohli vidět některé světové kapely poprvé,“ uvědomuje si Stanislav Devátý.

„Budu na Jirku vzpomínat v dobrém. Mockrát jsme si zahráli v Golemu, který byl mezi českými muzikanty velmi oblíbený,“ řekl kapelník vizovické skupiny Fleret Zdeněk Hrachový.

„V klubu byl byt pro muzikanty s vířivkou, což nikde jinde nebylo,“ doplnil.

Hrachový vzpomněl i na to, jak krátce po listopadu 1989 vyrazil s Jiřím Devátým do Vídně, kde potkali tamní české emigranty včetně spisovatele Pavla Kohouta a herce Pavla Landovského.

„Zasloužil se o rockovou kulturu ve Zlíně. Bylo mi ctí pod ním sloužit v Golemu v těch nejlepších dobách 1997–2003. Tak už to znovu nerozjedem, jak jsi mi často sliboval,“ napsal na Facebooku Petr Zemlák, který míval v Golemu rockotéky.

Budova zlínské Tržnice, v níž Golem působil, tehdy patřila firmě, jejímž hlavním akcionářem byl Stanislav Devátý, ale podíl v ní měl i jeho bratr.

Až u soudu pak skončil spor, když Jiří Devátý chtěl budovu převést na svého syna Tomáše bez vědomí dalších akcionářů, a to včetně jeho bratra. V roce 2009 za to dostal podmíněný trest.

I to narušilo vztahy mezi sourozenci. Podle lidí z okolí Jiří Devátý propadl hazardu, což ho přivedlo do velkých finančních potíží. :