Čunek chce znovu do Senátu. Ostatní strany zvažují, zda s ním soupeřit

V obou senátních volbách, kterých se lidovec Jiří Čunek v letech 2006 a 2012 zúčastnil, uspěl téměř v prvním kole. Ve druhém pak získal přes 70 procent hlasů a protikandidátovi nedal šanci (viz též Čunek: Lidé konečně ocenili moji práci a nedbali na špínu). Že by post senátora letos na podzim neobhájil, si ani nepřipouští.

„Velmi pravděpodobné budu kandidovat. Spojení dvou funkcí je pro kraj přínosné, vidím problémy z více stran a můžu působit na více stran. Nepřemýšlel jsem o tom, že bych svoji roli měnil,“ přiblížil Čunek, který je od podzimu 2016 i zlínským hejtmanem.

Do žádných voleb nejdu bez logického důvodu, říká Čunek

V krajských volbách získal nejvíce preferenčních hlasů z celého Česka, pravidelně dominuje i v komunálních volbách ve Vsetíně, kde žije.

„Jsem přesvědčen, že mohu uspět. Určitě bych nešel do žádných voleb, pokud by to nemělo logický důvod,“ nastínil Čunek.

Jako příklad uvedl, jak loni na sjezdu KDU-ČSL kandidoval na post jejího předsedy, přičemž mu ale prý tehdy nešlo o to, aby zvítězil. Chtěl podle svých slov jen využít delšího času na projev, který jako adept na šéfa strany měl.

„Chtěl jsem jim v tom čase sdělit, co mají dělat. Jinak bych mohl mluvit tři minuty, takto jsem mohl mluvit 20 minut,“ vysvětlil Čunek.

Pokud se do úterý mezi lidovci nenajde někdo, kdo by chtěl Čunkovi konkurovat, nebudou ani vnitrostranické primárky.

„Vyzyvatelem asi nikdo nebude. Neumím si představit, že by pan Čunek neobhájil,“ podotkla krajská šéfka KDU-ČSL a senátorka Šárka Jelínková.

Ostatní strany zvažují, jestli má vůbec smysl někoho nasazovat proti bývalému starostovi Vsetína, který si získal popularitu mimo jiné tím, že nepřizpůsobivé obyvatele přestěhoval z centra města na periferii.

„Hledáme kvalitního kandidáta, máme vytipované dvě tři osobnosti. Když ho nenajdeme, tak nebudeme vyhazovat peníze za kampaň,“ naznačil krajský předseda ANO Pavel Pustějovský. Podle něho je kvalitní kandidát ten, kdo by mohl postoupit do druhého kola voleb a dokázal by Čunkovi cestu k obhajobě znepříjemnit.

„Ať nasadíte proti panu Čunkovi kohokoliv, tak prohraje. Raději bych tam proto nikoho nenasazoval. Náš předseda ale říká, tam někoho dát musíme, i když prohrajeme,“ reagoval i zlínský poslanec Jaroslav Holík z SPD Tomia Okamury.

„Pokud bychom za kampaň neutratili moc peněz a náš kandidát by měl odvahu do voleb jít, tak bychom se toho nebáli, i když výsledek je předem jasný,“ vidí situaci podobně krajský místopředseda Pirátů Marek Houser.

V Senátu chce zůstat i starosta Uherského Brodu

Strany a hnutí chtějí mít o svých kandidátech jasno většinou do jara, což platí i pro senátní volby, které jsou letos na podzim v jižní části Zlínska a na Uherskobrodsku. Tam bude chtít opět uspět stávající senátor a starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar z KDU-ČSL.

„Jsem připravený obhajovat,“ potvrdil. „Mám v Senátu spoustu věcí rozpracovaných, propojení funkcí starosty a senátora je pro město i region velmi užitečné,“ míní Kunčar. Zatím ale neví, jestli bude mít uvnitř strany nějakého protikandidáta, nemluvě o případných soupeřích odjinud.

„Kandidáty do senátních voleb jsme ještě neřešili,“ řekl krajský šéf ČSSD a starosta Zubří Lubomír Vaculín.

STAN zatím netuší, jestli nasadí v senátních volbách v regionu své lidi. Podle jeho předsedy a poslance Petra Gazdíka může hnutí někde podpořit spřízněné kandidáty z jiných stran, což může být právě případ Čunka. Podle Gazdíka, který s ním sedí v krajské radě, je Čunek dobrým senátorem.