Nevolil jsem, byl jsem pod vodou, říká Čunek. Výkon lidovců nekomentuje

Jiří Čunek se voleb neúčastnil a místo toho se potápěl v moři u egyptského pobřeží. Výsledek lidovců se mu nelíbí, ale nechce ho zatím veřejně komentovat. Nicméně jako jeden z mála tvrdí, že předpovídal velký úspěch hnutí ANO Andreje Babiše.

„Voleb jsem se neúčastnil ani jsem nekandidoval. Tíha odpovědnosti v KDU-ČSL ležela na jiných. Kritizovat je teď, by z mé strany nebylo nejlepší. Své názory kolegům sdělím v naší vnitřní diskusi na konci tohoto týdne,“ řekl Čunek.

Nicméně, čekal jste lepší výsledek lidovců?

Čekal. Myslel jsem si, že můžeme mít kolem osmi procent.

V loňských krajských volbách jste lidovce přivedl k jasnému vítězství a získal jste nejvíce preferenčních hlasů z celé země. Kdybyste teď kandidoval, dopadlo by to pro vaši stranu lépe?

Na tuto otázku nechci odpovídat. Vztahuje se k aktuálním věcem uvnitř lidové strany. Nekandidoval jsem, protože mě o to nikdo nepožádal. Navíc jsem senátor a hejtman. Nemíchal jsem se do voleb. Jen když jsem byl požádán, abych pomohl, tak jsem to udělal. Naši lidé na čele kandidátky měli moji důvěru.

Nicméně Ondřej Benešík a Ludvík Hovorka, kteří byli na prvních dvou místech kandidátky ve Zlínském kraji, se už nechali slyšet, že by vaše větší zapojení do kampaně mohlo pomoci k lepšímu výsledku. Souhlasíte?

Kdyby to po mně někdo chtěl, tak bych to udělal. Jinak jsem nehodlal do kampaně vstupovat. Nebyl jsem za ni zodpovědný. Šlo to mimo mě.

To se dá vyčíst i z toho, že jste byl minulý týden včetně volebního víkendu na zahraniční dovolené. Tak jste si to plánoval?

Ne, vyšlo to náhodou. Letos jsem neměl ani den dovolené. Původně jsem měl jet o týden dříve, ale kvůli zasedání v Senátu jsem to musel zrušit. Jednou za čtyři roky se jezdím potápět do Egypta a teď to vyšlo na volební týden, což mě mrzelo. Tam jsem nevolil, byl jsem pod vodou. Jeli jsme na lodi a potápěli se čtyřikrát denně. Od Káhiry to bylo moc daleko. Nešlo to zvládnout. Ale poctivě jsem získal dva hlasy pro lidovce od lidí, kteří jinak nevolí. Takže jsem spokojený.

Hnutí ANO ve volbách dominovalo na celostátní i krajské úrovni. Není vám to jako hejtmanovi z konkurenční strany líto?

Je mi to líto, ale beru to jako fakt. V poslaneckých volbách se lidé nedívají na svého starostu či hejtmana, volí Babiše, Sobotku a další. Současně ale odděluji kraj a Sněmovnu. Napomínám své kolegy při jednání krajské rady či zastupitelstva, aby na tuto úroveň nepřenášeli celorepublikové problémy. I když je více poslanců z jiných stran, budu s nimi spolupracovat. Musím dodržovat určitou neutralitu.

Překvapilo vás, že ANO mělo tak skvělý volební výsledek?

Čekal jsem to. A můžu říci proč. Tři dny po loňských krajských volbách policie obsadila vedení Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně. Všechno bylo tím pádem v pořádku. Kdyby se to ale stalo tři dny nebo měsíc před volbami, tak by to do voleb zasáhlo. Všichni by nám vyčítali, že jsme to zařídili my, že jsme to udělali naschvál sociální demokracii, která na kraji vládla před námi. I kdyby to nebyla pravda, tak spekulace by vznikly.

Máte tím na mysli žádost o vydání Babiše a jeho obvinění kvůli Čapímu hnízdu?

Žádost o vydání mohla policie poslat dneska, zítra, pozítří. Udělala to ale před volbami. Ti, kdo neznají průběh trestního řízení, si říkají, že to tak být muselo. Ale není to pravda. Vím, že policie tento případ šetří minimálně rok. Bylo úplně jedno, kdy požádá o vydání. Jsem přesvědčený, že to byl politický požadavek, aby se to stalo před volbami. Lidé to pochopili stejně jako já, který ten proces zná. (Čunek čelil v minulosti podezření z braní úplatku, ale soud ho očistil, pozn. red.)

Takže v tom vidíte paralelu s vámi?

V naší straně se mě lidé ptali, jestli se mi to nezdá divné, že je to stejné, jako to bylo se mnou. Nevím, jestli jsou politici ANO vinni, ale vím jistě, že způsob jejich obvinění je naprosto nevhodný. K tomu přispělo i rozhodnutí slovenského Ústavního soudu pár dní před volbami (soud zrušil rozsudek, podle něhož měl být Babiš veden jako agent StB neoprávněně, pozn. red.) Víme, že slovenský premiér Fico má velmi dobré páky na všechny soudy na Slovensku. Mohl je využít a nemusel. Ale tímto verdiktem už pohár přetekl. Proto jsem říkal, že ANO dostane více hlasů.

A co říkáte na to, jak se vůči Babišovi vymezovaly tradiční strany? Byla kampaň „Antibabiš“ chybná a pomohla rovněž spíše ANO?

Jsem přesvědčen, že politici z jiných stran měli raději říct, že nemají Babiše s Faltýnkem rádi, že jim politicky ani lidsky nesedí a nikdy s nimi do koalice nepůjdou. Ale vymlouvat se na vyšetřování, je nefér. Nemohou vědět, jak to dopadne. Tím strany udělaly chybu a zablokovaly se. Lidé to začali považovat za politickou hru. Mnozí předpokládali, že tímto postojem získají nějaké voliče. Možné je, že i nějaké získaly, ale tento postoj je prostě špatný. Pokud by chytili Babiše s Faltýnkem, jak kradou v září 2017 v supermarketu televizory a odvážejí je v kamionu, byl by to zřejmý trestný čin. V takovém případě by měli být hned zatčeni a vydáni. Ale tato kauza se táhne dlouho a mohlo se s žádostí o vydání a s obviněním počkat až po volbách. Jsem si jistý, že sociální demokracie, která vedla ministerstvo vnitra, by pak dostala více procent hlasů.

Někteří politici a komentátoři, ale i řada lidí na sociálních sítí, se po velkém úspěchu ANO i Strany přímé demokracie Tomia Okamury strachuje o demokratické principy v zemi? Sdílíte s nimi tyto obavy?

To je panika, kterou vyvolávají politici. V Senátu nemá většinu Babiš ani Okamura. Ústavní změny, které by vedly k totalitě, teď nehrozí. Volební guláš je teď příliš horký na to, abychom mohli říct, že nevychladne.

Občas se spekuluje o tom, že byste se mohl objevit jako ministr v nově vznikající vládě, pokud by do ní ANO přizvala lidovce. Můžete to vyloučit?

Vůbec o tom neuvažuji, jenom jsem to slyšel od některých lidí, kteří to prý slyšeli v České televizi. Jsem hejtman a senátor. Určitě by mě ale třeba potěšilo, kdyby mě vybrali ze všech českých hejtmanů na cestu na Měsíc. To by se mi líbilo, letěl bych. Zatím se ale nic takového nenabízí. (smích)