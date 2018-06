Z plavidel vzpomínám na polystyren s nápisem vysavač, říká šéf Regaty

„Lidé si tam mohou sednout či lehnout do stínu na trávu a vychutnávat prostředí. Navíc jsme záměrně omezili kapacitu, aby měli co největší komfort. Šla by navýšit a přidat další kapely, ale tímto směrem nechceme jít,“ řekl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.

Program 8. ročníku Holešovské Regaty Pátek 22. června Hlavní pódium

17.00 Perutě

18.30 Mirai

20.40 Chinaski Sobota 23. června Hlavní pódium

11.10 Circus Brothers

12.10 Elko Band

13.30 Lenny

15.30 Polemic

17.00 BSP

19.00 MIG 21

21.00 David Koller

22.00 ohňostroj

13.00 Street 69

16.30 Tokyo

18.00 Franc Alpa

14.30 Soutěž netradičních plavidel

18.00 Přejezd přes vodní lávku Program nabídne i ukázku ležení napoleonských vojsk, parkourovou dráhu, akvazorbing, dračí lodě, skluzavky a další atrakce pro děti.

To ani do konceptu rodinné přehlídky nezapadlo, že?

Přesně tak. Máme hlavní pódium, kde se, zjednodušeně řečeno, hodinu hraje a hodinu konají doprovodné akce, a pak druhé pódium na zámeckém nádvoří, které je určené pro menší a místní skupiny. Kromě toho je velkým tahákem bohatý doprovodný program, v němž si na svoje přijde úplně každý, od malých dětí až po seniory.

Ještě se zastavme u letošní soupisky skupin. Jak vypadá?

Už několik let je Regata dvoudenní, ale nemusí to být pravidlem. Pro pátek vždy potřebujeme dobrého interpreta, který sám přitáhne velkou návštěvnost. Letos to jsou Chinaski, s nimiž se přátelíme a spolupracujeme dvacet let. Hráli už na prvním ročníku festivalu a teď se vracejí ve výrazně obměněné sestavě. K nim jsme přidali Mirai, kteří rychle rostou a už dnes aspirují na headlinera festivalů, či Milana Peroutku mladšího s kapelou Perutě. V sobotu pak vystoupí David Koller, MIG 21, Lenny, BSP, Franc Alpa a další.

Podle čeho vybíráte kapely?

První nápad jde ode mě. Koncerty sice pořádám třicet let, ale i přesto neexistuje univerzální klíč na výběr kapel, člověk musí doufat, že se podvědomě strefí do vkusu lidí. Skupiny konzultuji s kolegy z agentury a v úzkém rodinném kruhu.

Jaké bude největší lákadlo doprovodného programu?

Určitě jím bude soutěž netradičních plavidel. Zatím máme přihlášených 22 posádek, kapacita činí 25. Jsme moc rádi, že je o ni velký zájem. Dokonce se nám ozývají pořadatelé neckyád a podobných akcí s dotazem, jak to děláme, že se nám každoročně hlásí přes dvacet účastníků, když jim naopak zájemci ubývají.

Čím to podle vás je?

V našem kraji je pořád bohatá spolková činnost, je tady spousta partiček, které baví něco vyrábět. Velmi nám také pomáhá partnerství s firmou Continental Barum, která spolupracuje se základními a středními školami a obecně podporuje rukodělné školství. Účastníky soutěže sami motivují a dodávají jim materiály. I díky tomu se tady objevují hotové skvosty.

Který z nich se vám za těch osm let nejvíce vryl do paměti?

Budete se divit, ale bylo to plavidlo, které nebylo ničím výjimečné nebo excelentně vyrobené. Od prvního ročníku se soutěže účastní jeden místní dobrodruh a recesista, který měl tehdy vyzdobený kus polystyrenu s nápisem „vysavač“ a na něm se plavil. Pořád si něco brblal pod vousy, pádloval a to mi utkvělo v paměti. Vždycky když ho vidím na startu, jdu ho pozdravit a jsem rád, že zase přišel.

Holešovská Regata Přes 20 tisíc lidí láká každoročně rodinný festival, jemuž bude letos patřit pátek 22. a sobota 23. června, tradičně v kulisách zámku a historické zahrady v Holešově. Dvoudenní permanentka je nyní v předprodeji, dospělí zaplatí 850 korun, děti 7 až 15 let 500 korun. Na místě nebudou v prodeji. Jednodenní vstupné vyjde dospělého na 550 korun, děti 7 až 15 let zaplatí 290 korun. Na místě dají dospělí 600 korun, děti 350 korun. V předprodeji nabízejí vstupenky sítě Ticketportal a GoOut. Více na www.holesovskaregata.cz.

Na co dalšího byste pozval?

Pilířem programu je tradičně soutěž v přejezdu přes vodní lávku. Zbytek doprovodných akcí obměňujeme, aby festival neupadl do rutiny. Lidé letos uvidí, jak vypadalo ležení napoleonských vojsk, která v minulosti prošla kolem Holešova a v nedaleké Bystřici pod Hostýnem měla špitál. Svezou je dračí lodě, děti čekají atrakce jako akvazorbing, skluzavky, připravený je seskok parašutistů a nejen mladé zaujme parkourová dráha. Profesionálové z Brna tam naučí, jak přeskakovat různé překážky či dělat salta. Všechny tyto akce v areálu zahrad budou pro diváky zdarma.

Jak se během osmi let zámecké zahrady sžily s Regatou?

I ty největší skeptiky jsme doufám přesvědčili, že zahradě neublížíme, což byla hlavní obava, kterou někteří lidé měli. S radnicí jsme loni podepsali novou dlouhodobou smlouvu a naše symbióza funguje. Obě strany si domluvily přesné podmínky, které dodržují. Jsem za to rád, sám jsem vychovaný tak, abych po sobě nenechával problémy nebo nějaké nesrovnalosti. Tři dny po festivalu nezůstane – obrazně řečeno – ani zlomená větev.

Loni jste zavedli novinku spočívající ve vymezení kuřáckých zón, jinde v areálu si zapálit nešlo. Jak tento nápad vznikl?

Když jsem s tím přišel poprvé, kolegové z agentury byli dost skeptičtí. I já měl obavu, aby to nebyl subjektivní názor vyléčeného kuřáka. Nechtěl jsem to podávat jako zákaz, sám nemám rád různá nesmyslná direktivní omezení, společnost a lidé by měli mít vlastní rozum. Zkrátka jsme diváky požádali, zda by mohli kouřit tam, kde to nebude obtěžovat ostatní. Není moc příjemné, když sedíte před pódiem s malými dětmi a někdo vedle si zapálí cigaretu, jejíž dým pak jde na vás.

Kuřáci to dodržovali?

Ano, až jsem byl překvapený. Už během festivalu jsme měli dobré ohlasy, 99,9 procenta lidí s tím nemělo problém a omezení respektovalo. Důležité bylo, že jsme kuřácké zóny umístili do rozumné vzdálenosti, nikdo nemusel jít kilometr za bránu areálu. Uvnitř se lépe dýchalo a pomohlo to i půdě na zahradě, kde už nezůstaly téměř žádné nedopalky.

Odhadnete, zda bude i letos vyprodáno?

Vstupenky se prodávají velmi dobře, tradičně hlavně sobota, kdy bude o zhruba třetinu diváků více než v pátek. Zatím zbývá kolem 1 500 lístků, v prodeji budou také na místě. Hodně záleží na počasí, snad se vydaří.