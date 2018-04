Na Holešovskou Regatu letos dorazí Chinaski, Mirai i David Koller

Vstupenky na Regatu Dvoudenní permanentka

Aktuálně v předprodeji dospělí 750 korun, děti 7–15 let 400 korun. Na místě nebudou v prodeji. Jednodenní vstupné

Aktuálně v předprodeji dospělí 450 korun, děti 7–15 let 250 korun. Na místě dospělí 600 korun, děti 7–15 let 350 korun. Pozn.: V předprodeji nabízejí vstupenky sítě Ticketportal a Goout. Více na holesovskaregata.cz.