Holešov vrátí dotaci na digitalizaci kina, nejdřív musí opravit budovu

Státní fond kinematografie poslal městu peníze na digitalizaci v září, zastupitelé ale na prosincovém setkání rozhodli, že peníze nepoužijí a dotaci vrátí.

„Digitalizace by byla hezká, ale musíme se na to dívat v souvislostech. Město by do ní muselo dát zhruba dva miliony korun z vlastního rozpočtu. A i když bychom ji nainstalovali, budova kina Svět momentálně nesplňuje řadu podmínek pro běžný provoz,“ prohlásil starosta Rudolf Seifert.

Více než sto let stará budova, v níž kino sídlí, je ve špatném stavu. Nefunguje vzduchotechnika ani elektroinstalace a bez komplexní opravy by bylo pravidelné promítání riskantní.

„Navíc provoz kina by byl pro město ztrátový. Nemáme relevantní výpočty ani jistotu, že by tam chodilo dost lidí. Upletli bychom si na sebe bič, protože už tak je na provoz velmi náročný místní zámek,“ uvedl Seifert.

Oprava budovy vyjde na desítky milionů korun

Pro vrácení dotace se vyslovila drtivá většina zastupitelů. Jejich rozhodnutí kritizuje iniciativa Holešovské kino, která dlouhodobě usiluje o obnovení promítání a dotaci pomáhala zprostředkovat. Verdikt zastupitelů považuje za zbytečný a unáhlený.

„Vhodnější je pokusit se domluvit, než rázně a zbytečně odmítnout. V případě dohody se Státním fondem kinematografie je možné termín realizace i zásadněji posunout,“ upozornil zástupce iniciativy Michal Šuráň.

Zároveň navrhoval, aby si město dotaci ponechalo a záležitost znovu projednalo až po letošních komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Zkušenosti z jiných měst totiž podle něj ukazují, že v budoucnu by tolik peněz od Státního fondu kinematografie už Holešov získat nemusel.

„Stávající stav budovy zcela bez problémů umožňuje instalaci provést a kino plně provozovat. Jakékoli podmiňování digitalizace tím, že budova musí být nejprve rekonstruovaná, je zcela bezpředmětné,“ dodal Šuráň s tím, že pokud by se kino začalo opravovat, promítací techniku by bylo možné dočasně přemístit jinam.

Tristní stav budovy kina Svět chce Holešov začít řešit v letošním roce. „Máme vyčleněný minimálně milion korun na projekt, který by rekonstrukci budovy řešil a ukázal nám, co vše je potřeba opravit a dobudovat,“ naznačil Seifert.

Do samotné opravy by pak město muselo dát desítky milionů. Velký kinosál tady hodlají zachovat, na celkovém využití objektu se však dosud zastupitelé neshodli.