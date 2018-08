Kapli museli odříznout věž se ztrouchnivělými trámy, kříž hrozil pádem

Kaple se nachází u vstupu do Smetanových sadů.

„Dřevěné trámy byly částečně shnilé, napadené dřevokazným hmyzem. Kříž na věži se nakláněl a v poslední době už to vypadalo, že každou chvíli spadne. Proto si stav budovy vyžádal rychlý zásah,“ popsal historik Karel Bartošek z holešovské radnice.

Pro opravu se rozhodla místní římskokatolická farnost, která kapli vlastní. Pracovníci odborné firmy postupně odřezali trámy dřevěné konstrukce a celou věž pak za pomoci jeřábu z budovy sundali.

„V tesařské dílně v Bílovicích na jižní Moravě ji nyní zbaví pozinkovaného plechového pláště a postaví novou repliku konstrukce, kterou potáhnou zářivým měděným plechem,“ ozřejmil Bartošek.

Památkáři navíc provedou i průzkum použitých trámů, který by měl odhalit, zdali je to původní materiál z 18. století. Pokud to bude možné, poslouží i při výrobě repliky.

Práce vyjdou na více než půl milionu korun. Farnost je uhradí ze svých prostředků a peněz získaných ve sbírce.

Od války kapli chybí zvon, možná získá nový

Kaple sv. Martina patří mezi vůbec nejstarší památky ve městě. Byla součástí špitálu pro chudé a nemocné měšťany, který tu v 16. století vystavěli Šternberkové.

„Šlo v podstatě o sociální službu, kdy se výnosy z polností využily na pomoc potřebným. Města měla tuto povinnost,“ zmínil Bartošek.

Na konci 17. století však špitál i s kaplí vyhořel, v polovině 18. století byl pak znovu rekonstruován a sloužil až do začátku minulého století.

V kapli byl původně i zvon, který svolával věřící k bohoslužbě. Během druhé světové války však odsud zmizel.

„Nyní se jedná o tom, že by se zvon mohl znovu do kaple pověsit,“ doplnil historik.

Oprava věžičky by měla trvat do září, pak se nová věž za pomoci jeřábu opět vrátí na své místo.