Provaz pro Hradiště, stálo na banneru ANO. Hnutí viní bývalé členy

Banner, kterému dominovalo heslo „Provaz pro Hradiště“ spolu s fotografiemi dvou kandidátů hnutí ANO pro podzimní komunální volby v Uherském Hradišti a nápisem „To vám garantuji!“, se objevil na oficiálním profilu uherskohradišťského ANO na sociální síti Facebook v pondělí odpoledne.

Příspěvek se mezi lidmi začal okamžitě šířit. Přestože byl rychle stažen, obrázek už si žil na síti svým životem a publicita pokračovala.

„Řešíme to, je to naše interní záležitost,“ reagovala na dotaz iDNES.cz šéfka oblastního sdružení hnutí ANO, poslankyně a krajská radní Margita Balaštíková.

Příspěvek byl podle ní záškodnickým dílem. „Odešli od nás někteří naši členové a nějak se pozapomnělo na jejich přístupy k profilu na Facebooku. V pondělí už jsme vše zajistili, ale stala se tato nepříjemnost,“ poznamenala Balaštíková.

Ačkoliv prý tuší, kdo je autorem banneru, hovořit o tom nechce.

„Víme, kdo měl přístupové kódy, ale nechceme to tak řešit. Spíš ať si autor nebo případně skupina autorů sáhne do svého svědomí. Jestli si takto představují ten správný svět, tak my určitě ne,“ říká Balaštíková.

Zveřejnění příspěvku ji zaskočilo. „Naprosto se distancujeme od takového způsobu politického boje. Nevím, jestli to nazvat pomstou. Ale je nám líto, že ten, kdo to tam dal, zvolil něco takového. Nemyslím si, že takto by se měla vést politika. Snažím se, aby naši členové zůstali věcní a slušní a spíš poukazovali na to, co jsme udělali a neudělali,“ zdůraznila Balaštíková.

Bývalý člen hnutí Zapletal považuje nařčení za útok na svoji osobu

Lídr kandidátky ANO v minulých volbách a donedávna předseda místní organizace v Uherském Hradišti Jan Zapletal, který v dubnu z hnutí odešel, to považuje za útok na svou osobu a hodlá se bránit.

„Bývalý člen jsem jen já. Ať ukáže důkazy, že to udělali bývalí členové, jinak to budu považovat za pomluvu a budu od ní oficiálně žádat omluvu. Vždyť ani nevím, jak nakonec kandidátka hnutí ANO dopadla. A pro takovou grafiku musíte mít tak zvané layouty, vytvářecí software, to nejde vyrobit nějak na koleně,“ uvedl Zapletal a zdůrazňuje, že už při svém odchodu žádal o zrušení přístupu do systému, aby nemohlo dojít k případnému neoprávněnému vstupu.

Heslo „Provaz pro Hradiště“ u zmíněného příspěvku dále doplňoval vysvětlující text: „JEDEN PROVAZ. Chceme, abychom v UH všichni táhli za jeden provaz. Na nikoho se nezapomínalo, ať už se jedná o profese, místo bydliště či životní úroveň. Chceme spravedlivý a jednotný přístup ke každé místní části, ať už se jedná o obyvatele Vések, Jarošova, či dalších místních částí. Také budeme usilovat o společný rozvojový plán celého trojměstí, které může pomoci posouvat naše města dopředu!“

Lidé diskutující o příspěvku ale slovo provaz spíše chápali ve spojitosti s nechvalně proslulou bývalou věznicí v Uherském Hradišti, kde komunistický režim mučil a popravoval vězně. Fungovala zde i šibenice.