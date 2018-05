ANO v Kroměříži se rozštěpilo, předčasné volby ale nebudou

Ačkoliv se očekávalo, že jednání zastupitelů může být bouřlivé, protože se sešli poprvé od doby, kdy se vítěz voleb z roku 2014 rozpadl, předpovědi se nenaplnily.

Otázku otevřel až v samém závěru jednání místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL). V koalici je s hnutím ANO uskupení složené z lidovců, hnutí ZVUK a nezávislých a kromě nich ji dále tvoří ČSSD a Zdravé Kroměřížsko.

„Šíří se fámy, že hnutí ANO vypovědělo koaliční smlouvu, mám ale za to, že by se měla vypovědět písemně, a to se nestalo,“ upozornil Motyčka.

Hnutí v posledních dnech rozeslalo do schránek ve městě čtyřstránkový magazín, v němž oznámilo, že koaliční smlouva je „mrtvá“. Tím vzbudilo řadu otázek, zásadní mezi nimi je ta, kdo vlastně město řídí.

„Tak, jak je smlouva formulovaná, už neplatí. Hnutí ANO se nepodílí na vedení radnice. Buď se musí změnit lidé, nebo smlouva, aby bylo patrné, kdo stojí v čele města,“ vysvětlil zastupitel za ANO Tomáš Opatrný.

„Starosta oznámil, že hodlá na podzim kandidovat za jiný politický subjekt, a ten se tedy už nyní do vedení města dostal,“ dodal.

Starosta se měnit nebude, o koaliční smlouvě chtějí jednat

Navrhnout odvolání starosty či vyvolat předčasné volby pět měsíců před těmi řádnými ale nehodlají. Usilovat tak budou nejspíš o změnu smlouvy.

S koaličními partnery, kteří ale věc považují za vnitřní problém hnutí ANO a zatím nejeví zájem se do řešení vkládat, se mají sejít během příštího týdne.

Pokud koalice zůstane v současném stavu, tedy se čtyřmi z dosavadních sedmi zastupitelů za ANO, bude mít nadále křehkou většinu 14 hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. V takovém případě může dokončit volební období.

Starosta Jaroslav Němec oznámil své rozhodnutí zrušit členství v hnutí ANO 18. dubna. Vygradovaly tak dlouhodobé spory s vedením místní a oblastní organizace (více v článku Starosta Kroměříže končí kvůli neshodám v hnutí ANO, město chce vést dál).