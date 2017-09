Hejtman Čunek se převlékl za Jacka Sparrowa, chce do kraje přilákat filmaře

„Je to poprvé, co kraj nabídl takovou částku a chceme dát vědět, že tady je. Proto jsem s natáčením a focením souhlasil,“ řekl Čunek. „Ostatně ta postava je mi trochu podobná,“ dodal v nadsázce.



S otázkami mířícími na načasování do předvolební kampaně problém nemá, na kandidátce do parlamentních voleb vůbec nefiguruje. „Lidé to oddělují, nevidí mě na plakátech, takže není důvod spojovat to s kampaní,“ dodal.

S tím souhlasí i politolog Pavel Šaradín, kterého iDNES oslovilo. „Nekandiduje ani na poslední pozici a na videu se s ním neobjevuje nikdo z popředí kandidátky, takže bych to jako kampaň nebral. Jiří Čunek dělá celou řadu překvapivých kroků a toto je prostě jeden z nich,“ uvedl politolog.

Natáčení byl nápad ze zlínské Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií, která bude program s krajskými miliony spravovat.



Na peníze mohou dosáhnout filmaři, kteří co nejvíce využijí potenciál kraje, ať už studenty střední školy, lokace či služby. Druhotný efekt to má mít i v oblasti cestovního ruchu, což dokazuje zvýšený zájem o Kroměříž či Luhačovice, kde se v minulosti filmy natáčely. „Tím se ty peníze do kraje vrátí,“ dodal Čunek.