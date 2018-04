Vsetín hledá brankáře přes úřad práce: se zkušenostmi z KHL za 12,5 tisíce

„Náplň práce: hokejoví brankáři do mužského týmu A. Požadujeme: několikaletou zkušenost na dané úrovni, zkušenosti z KHL, reprezentační starty za seniory, anglický jazyk,“ píše se v inzerátu, který se v sobotu objevil mezi nabídkami na webu Úřadu práce.

Pracovní nabídka vsetínského Úřadu práce na pozici hokejového gólmana.

Autorem nezvyklé pracovní poptávky, která se objevila v kategorii atleti a ostatní profesionální sportovci, je VHK Robe Vsetín, šestinásobný český mistr a letošní čtvrtfinalista druhé nejvyšší domácí soutěže.

Podle inzerátu se mají zájemci hlásit „osobně na pracovišti nebo e-mailem“. Pro brankáře má klub připravený zkrácený úvazek v jednosměrném provozu na minimálně 16 hodin týdně, za což nabízí mzdu 12,5 tisíce korun.

Uchazeč má mít minimálně základní vzdělání doplněné praktickou školou. A nástup je plánovaný na pondělí 21. května.

„Je to myšleno vážně. Už jsme takhle zkoušeli hledat adepty na jiné posty v klubu, třeba asistenta trenéra. Je moderní, internetová doba, reakce to potvrzují. Lidé reagují. Nic nás to nestojí. Někdo se ozve a nemusí to být ani brankář. Voláme si s deseti agenty a tohle je v uvozovkách jedenáctý,“ sdělil iDNES.cz jednatel klubu Daniel Tobola.

Inzerát tak má plnit i funkci určité reklamy. Když se o klubu mluví, je to dobře.

„Přirovnal bych to k tomu, když jsme před dvěma lety jednali o vstupu do slovenské extraligy. Také jsme vyvolali rozruch. Nebyl to přitom záměr,“ připomněl Tobola dřívější aktivitu Vsetína (viz též Vsetín na Slovensku hrát nebude. Soustředí se na postup do první ligy).

Vsetín letošní sezonu odehrál se čtveřicí brankářů: Lubošem Horčičkou, Pavlem Jekelem, Jaroslavem Pavelkou a Michalem Šurým. Na jakou pozici hledá klub nového gólmana?

„Ve finále je to jedno. Zkrátka člena brankářského týmu. Pořád nemáme brankáře, trh se otvírá 1. května. Jeden agent už volal, koho hledáme,“ poznamenal Tobola.

Kombinace poměrně vysokých hokejových požadavků a mzdy jen 12,5 tisíce korun přitom nepůsobí úplně splnitelně.

„Nechceme, aby se hlásili brankáři kdoví odkud. Dvanáctitisícovou mzdu jsme nahlásili kvůli úřadu práce. Její skutečná výše bude záležet na dohodě obou stran. V pátek jsem to zadávali a nepočítali jsme, že to vyvolá takový poprask,“ přiznal šéf vsetínského klubu.