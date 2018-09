Házenkářské týmy můžou jenom překvapit

„Je to velká komplikace. Sehráli jsme ve středu modelové utkání proti našim mladším dorostencům, ale to nám neukázalo, co jsme potřebovali,“ posteskl si kouč Zlína Martin Spuchlák.

Přípravu na nedělní duel v hale slovenských Bánovců nad Bebravou nabouraly také reprezentační srazy mládežnických výběrů, na které odjely čtyři zlínské házenkářky. „Máme jenom dva dny, abychom se nachystaly na Bánovce,“ pravil Spuchlák.

Úvodní dvě kola přitom napoví, jaké budou ambice nejmladšího družstva česko-slovenské MOL Ligy. Ve druhém kole přivítají Zlíňanky nováčka z Plzně.

„Nerad říkám, že tenhle tým je silný, nebo slabší, ale pokud chceme vyhrávat, tak právě v těchto zápasech,“ uvědomuje si Spuchlák, jehož celek se v minulé sezoně zachraňoval v play out.

O konkrétním pořadí po základní části nechtěl mluvit. Umístění mezi nejlepší českou čtyřkou, která si zahraje o medaile, by ale bylo velkým překvapením. Už jen proto, že v nedělní sestavě bude téměř půlka družstva v dorosteneckém věku.

Výrazným omlazením prošli také házenkáři Zubří, kteří budou obhajovat extraligový bronz bez několika opor – šéfa obrany Říhy či nejproduktivnější dvojice play off Doudy s Klímou.

„Před sezonou jsme si dali čtyři konkrétní cíle a jedním z nich je začlenění hráčů ročníku 1999, kterých je v týmu zhruba 50 procent,“ zmínil nový trenér Zubří Dušan Poloz odchovance, kteří loni opanovali extraligu staršího dorostu.

První metou je postup do play off, kam se kvalifikuje osm nejlepších. „Dalším bodem je zatraktivnění hry a posledním je, abychom z naší haly udělali nedobytnou tvrz. Pokud se nám to povede, nemám o výsledek sezony obavy,“ uvedl Poloz.

Kolaps v obraně v generálce je ale pro něho varováním.

„Projevilo se, že tým je nezkušený. Jeho výkony budou nestabilní. Můžeme porazit kohokoliv, ale také prohrát s kýmkoliv,“ míní kouč Zubří, které se na úvod představí u nováčka v Litovli. „Role favorita se nezříkáme, ale musíme tam jet s pokorou a připravit se na natěšeného soupeře, kterého požene plná hala.“