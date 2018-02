Rodinné domy v Koryčanech poničila havárie vody, musí se strhnout

Kužely zabírají polovinu vozovky, která teď nahrazuje chodník, a rychlost je tady snížená na 30 kilometrů v hodině. Omezení v centru Koryčan trvá už dva měsíce a stále není možné odhadnout, kdy skončí.

„Máme však samozřejmě zájem ukončit to co nejdříve,“ uvedl Josef Fiala, právník Vodovodů a kanalizací Hodonín. Ty se odpovědnosti za situaci, která vznikla v noci z 5. na 6. prosince kvůli havárii na jejich vodovodním řadu, nevzdávají. „Byla to velmi nešťastná událost,“ konstatoval Fiala.

Voda z prasklého potrubí se tehdy dostala pod dva rodinné domy a podmáčela je natolik, že se prakticky roztrhly.

Část dosedla do ulice, část dozadu do dvora. Jeden z objektů jeho majitelé využívají jako chalupu, trvale v něm nebydlí.

Ve druhém, opraveném podlažním domě, žila dvoučlenná rodina. V noci, kdy došlo k havárii, byla uvnitř přítomná pouze majitelka. Mluvit s médii nechce.

O tom, jak vážně jsou domy poškozené, vypovídá pohled zvenčí i skutečnost, že jakmile se žena dostala z domu, už ji statik nepustil zpět.

Radnice uzavřela chodník, mohl by se propadnout

Aby si rodina mohla vystěhovat věci, musela se stavba alespoň provizorně zpevnit. Od střechy dolů se proto táhnou dlouhé zajišťovací pásy. Podle dostupných informací jsou však v nosných zdech velké praskliny, které jsou viditelné jen uvnitř domu. Zvenku je kryje zateplení fasády.

Vodovodní řad vede okrajem vozovky, kde je i drenážní potrubí a přípojka plynu. „Podél nich se voda snadno dostala, kam neměla,“ uvedl místostarosta Koryčan Lubomír Daníček.

Město uzavřelo i chodník podél domů. „Nikdo neví, co pod ním je, jestli se někde nepropadne. To nemůžeme riskovat,“ dodal. S náhradou škody se město připojí později, zatím není možné ji vyčíslit. Pravděpodobně by se ale jednalo „pouze“ o předláždění přilehlého chodníku.

Oba domy se každopádně budou muset strhnout, čeká se na demoliční výměr.

Co pokryje pojistka zatím není jasné

Jednání s poškozenými se mezitím dostala do závěrečné fáze. VaK je proti podobným událostem pojištěný. Otázkou je, jaké bude plnění pojistné události.

Pojišťovnu, pod kterou případ spadá, se nepodařilo kontaktovat. Teoreticky platí, že majitelé domů by měli dostat částku odpovídající tržní hodnotě domu v okamžiku havárie.

„Obecně se to takto dá říct, jsou to ovšem velmi složité věci a nezřídka končí až u soudu. Poškozený by ale měl dostat částku, která nahradí jeho škodu,“ vysvětlil Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa, kterého MF DNES požádala o vysvětlení dalšího postupu.

Náhradní ubytování rodině poskytlo město. Štěstím v neštěstí se ukázal fakt, že radnice měla volné prostory. Před časem totiž koupila dům na náměstí, z něhož plánuje vybudovat komunitní a informační centrum.

„Nepodařilo se nám ale získat dotaci, tím pádem projekt spadl do šuplíku a dům jsme mohli využít pro ubytování,“ podotkl Daníček.

Havárie se stala v lokalitě, kde před válkou stávala židovská čtvrť, dodnes je tady třeba budova synagogy.

Před nástupem nacismu ji židovská obec převedla na katolickou sportovní organizaci Orel, jenže válkou se tato část historie uzavřela. Do města se vrátilo jen několik židovských obyvatel.