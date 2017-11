Čuba zůstává senátorem, i když není k sehnání a na jednání nejezdí

Senátorská kancelář Františka Čuby ze Strany práv občanů (SPO) je v šestém patře 32. budovy baťovského areálu ve Zlíně. A když by ho chtěl občan navštívit, má hned u vstupu problémy.

Na tabuli, kde jsou uvedeny firmy, které zde sídlí, o senátorské kanceláři není zmínka. Navíc výtah v šesté etáži, kde má Čuba úřadovat, nezastaví, pokud člověk nemá kartičku rezidenta, nebo nepožádá o pomoc ženu na recepci.

A pokud už se člověk přece jen do správného patra dostane, projde dlouhou chodbou a zazvoní na jejím konci na dveře senátorské kanceláře, většinou se nedočká odezvy.

Alespoň takovou má zkušenost redaktor MF DNES, který se pokusil Čubu, jenž od loňského září kvůli zdravotním potížím nejezdí do Senátu, zastihnout v jeho zlínské pracovně několikrát během posledních tří měsíců.

„Pan senátor právě odešel...“

„Pan senátor právě odešel, bylo to před pěti minutami. Bývá tady každý den od 9 hodin, dnes šel mimořádně dříve domů,“ řekl jednoho srpnového dne před polednem ve dveřích kanceláře Čubův asistent Milan Frnka.

Další čtyři srpnové návštěvy dopadly tak, že nikdo neotevíral. Ať ráno či během dopoledne.

Podobné to bylo v září. V půlce tohoto měsíce však v kanceláři Senátor Čuba byl, otevřel jeho syn Rostislav. Prosbu o rozhovor ovšem odmítl.

„S novináři se nebude bavit,“ řekl za otce Čuba mladší a zavřel dveře.

V říjnu to bylo stejné. Jen s tím rozdílem, že Čubův asistent Frnka přestal reagovat na SMS zprávy s žádostí o schůzku se zlínským senátorem a přestal brát i telefon.

Čubův kolega: Vrhá to špatné světlo na všechny senátory

Čuba má na svém telefonním čísle schránku už řadu měsíců. A každá další návštěva redaktora MF DNES dopadla stejně: Čuba ve své senátorské kanceláři nebyl.

Přitom už přes rok nejezdí do Prahy, a tudíž neschvaluje či nepřipomínkuje zákony, což je hlavní náplň práce senátora. K dispozici prakticky není ani voličům ve svém obvodu.

„Všichni se snažíme být maximálně přístupní, aby se na nás mohli občané obracet. Pokud to některý senátor nedělá, vrhá to špatné světlo na ty ostatní a snižuje to jejich práci v očích lidí,“ reagoval uherskobrodský senátor Patrik Kunčar z KDU-ČSL.

Myslí si, že Čuba by měl zvážit, zda chce dál lpět na svém mandátu, nebo ho dát k dispozici.

V takovém případě by se musely konat doplňující volby, což by ale mohlo pro SPO znamenat, že přijde o křeslo senátora, protože podobně výrazného kandidáta jako je někdejší předseda slavného JZD Slušovice by na Zlínsku těžko hledala.

Mynář: Pan docent není nedostupný

Čubova strana však problém s fungováním svého senátora nemá.

„Pokud jsem chtěl s panem docentem (Čubou) mluvit, podařilo se mi s ním během pěti dní přes jeho syna domluvit schůzku. Nemám takovou zkušenost jako vy, není nedostupný,“ reagoval krajský šéf SPO a prezidentský kancléř Vratislav Mynář na telefonický dotaz, jestli je Čuba dostupný voličům.

A po tomto telefonátu se situace trochu změnila. Vzápětí redaktorovi zavolal Čubův asistent Frnka a nabídl setkání.

„Pan senátor nemá povinnost přijímat novináře ani občany,“ vysvětloval začátkem tohoto týdne už v senátorské kanceláři Frnka. Čuba tam nebyl. Ovšem údajně je zde každý den mezi 9. až 13. hodinou.

„Pracuje na svých věcech. Studuje senátní materiály a posílá do senátorského klubu návrhy, jak by měl hlasovat,“ vysvětloval Frnka.

Chystá dílo o éře po kapitalismu

Položil na stůl štos papírů. Jeden se týkal novely zákona o rostlinolékařské péči. Čuba doporučoval hlasovat proti.

Podle Frnky má Čuba také rozpracovanou publikaci, která se týká vývoje éry po kapitalismu. Jeho zdravotní stav je po loňské operaci prý dobrý, i když do Prahy na jednání Senátu jezdit nemůže.

„Cesta je pro něho příliš únavná, ale zdravotně je v pohodě,“ řekl Frnka.

Při tom všem Čubovi chodí celý senátorský plat přes 120 tisíc korun, který přeposílá nadačnímu fondu hazardního magnáta a senátora Ivo Valenty. To znamená, že ve Valentově fondu končí i téměř 50 tisíc korun měsíčně, které senátorům chodí na cestovní výdaje.

František Čuba bezprostředně po zvolení senátorem v říjnu 2014: