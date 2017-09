Fotopastí chtěl muž v kabince natočit sex s manželkou, dostal napomenutí

Muže, který umístil fotopast do zkušební kabinky a způsobil tím evakuaci zlínského obchodního centra, policisté nepotrestali. Jeho počínání vyhodnotili jako... celý článek

Jak by chtěli Piráti rozšířit informační technologie? Proč by zrušili daň z pálení slivovice? Na tyto a další otázky odpovídá lídr strany do parlamentních... celý článek