Zájem o ekologické dřevo roste, českým firmám ale certifikát chybí

Chybí poptávka místních pil, říká šéf zlínských lesů O certifikát Forest Stewardship Council usilovali už před třemi lety. „Máme ho do roku 2020. A pokud klady převáží, certifikaci obnovíme,“ říká jednatel společnosti Lesy města Zlína Marek Koutný. Na začátku jste odhadovali, že se náklady na certifikaci vrátí do roka. Bylo to tak?

Jde o asi jedno euro na hektar lesa a rok. U zlínských lesů, jež mají výměru 400 hektarů, to vychází každoročně na 10 tisíc korun. Zpracovatelé dřevní hmoty, kteří požadují dřevo s certifikátem FSC, jako jsou IKEA, Kloboucká lesní nebo Zámecké lesy, nám přidají zhruba sto korun na kubíku dřeva. Loni jsme tak získali 40 tisíc korun navíc. Náklady na certifikaci se nám tedy každý rok vrátí se ziskem pár desítek tisíc korun. Jak náročné bylo ji získat?

Příprava na audit, administrativa a samotný audit nám první rok zabral asi tři dny. Každý rok počítám, že certifikaci budeme věnovat dva dny. Podstatná je ale změna hospodaření v lese. Až na výjimky neděláme holoseče, tedy obdélníky, na kterých se vytěží všechny stromy najednou. Těžba se provádí přírodě blízkým způsobem tak, že se porosty pouze prořeďují a podporuje se přirozená obnova lesa. A vyplácí se to?

Větší, nadregionální zpracovatelé dřeva certifikaci vyžadují a jsou ochotni za ni připlatit. Chybí mi ale poptávka u místních pil, kterým se samozřejmě snažíme přednostně dřevo prodávat.