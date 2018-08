FlixBus začne ze Zlína do Prahy jezdit za 29 korun, ostatní to kritizují

Ze Zlína do Prahy nyní nejezdí žádné přímé autobusové spoje. To se ovšem od září změní. A velmi výrazně.

Společnost FlixBus, která je známá svými zelenými patrovými autobusy, začne vypravovat tři přímé spoje ze Zlína do hlavního města denně. Zastavovat budou i v Kroměříži a v Brně.

„Zlínsko je jedním z regionů, kde jsme zatím nejezdili. Na trase mezi Zlínem a Prahou vidíme velký potenciál. Našim zákazníkům se snažíme nabízet stále širší síť zelených autobusů a expandovat plánujeme i do dalších měst,“ sdělila mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.

Autobusy vyjedou ze Zlína v 6.30, 10.30 a 15.30 hodin. Na Florenc by měly dorazit za zhruba pět hodin. Z Prahy spoje odjedou v 8.20, 13.20 a 17.20 hodin. FlixBus už od června vypravuje také jeden autobus do Prahy z Uherského Brodu a Uherského Hradiště.

Ceny za jízdné jsou proměnlivé

Nový hráč na trhu přitom nabízí nízké ceny. Nejlevnější jízdenky stojí pouhých 29 korun.

„Jde o první tři jízdenky v každém spoji. Ceny se pak navyšují s tím, jak se autobus více obsazuje a blíží se doba jeho odjezdu. Je to podobný model, jaký mají nízkonákladové aerolinky,“ řekla Čmielová.

Jízdné na obsazenější spoje se může dostat na 229 korun, horní hranici nechtěla mluvčí upřesnit.

Autobusy Zlín–Praha už dříve vypravoval RegioJet, ale skončil, protože o ně nebyl zájem. Podle jeho majitele Radima Jančury jsou ceny FlixBusu pod reálnými náklady na přepravu.

„Ceny jsou dlouhodobě neudržitelné,“ míní Jančura. „FlixBus přišel do Česka s tím, že nás nátlakem ovládne a převezme naše zákazníky, a to se mu v jako první evropské zemi nepodařilo,“ doplnil.

„To, jestli jezdí na začátku pod náklady, si musí vyhodnotit sám dopravce. Podnikat by se ale mělo za účelem dosažení zisku. Jde o konkurenční boj,“ podotkl ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

FlixBus argumentuje tím, že s cenami pracuje a snaží se, aby byly pro zákazníky atraktivní a nejvýhodnější na trhu.

„Pohybujeme se v mezích pravidel, která hospodářská soutěž dovoluje, a to jako ten menší hráč na trhu. Naším dlouhodobým cílem je samozřejmě ziskovost,“ řekla mluvčí Čmielová.

Přímý vlak ze Zlína do Prahy je o hodinu a půl rychlejší

Podle konkurence se však dá očekávat, že dopravce časem sníží počty spojů, protože o ně nebude zájem. Například ČSAD Vsetín přestal vypravovat přímé spoje ze Zlína do Prahy minulý rok. Významnou roli přitom hrála zmíněná délka jízdy autobusem ve srovnání s vlakem.

„Kvůli častým potížím na dálnici jsme nebyli schopni garantovat dobu příjezdu. Vlak nás v dálkové dopravě na celé čáře porazil,“ vysvětlil Holubář. „Každý z dopravců, který nastupuje, má svoji taktiku. Myslím si, že časem budou počty spojů redukovat,“ dodal.

ČSAD Vsetín jezdí stále do Brna, ale zastavuje ve více obcích, takže jeho spoje jsou pomalejší. Holubář si zatím netroufá říct, zda jim nová konkurence odebere cestující.

„Do půl roku to podle mě zavřou,“ prorokuje Jančura. „Jezdíme ze Zlína do Brna a cestujících je hrozně málo. Dříve jsme jezdili i do Prahy, ale Zlíňané začali jezdit vlaky a vracet se do autobusů už nebudou,“ myslí si Jančura.

Podle Čmielové si FlixBus nejdříve zanalyzoval situaci na trhu a získal i zpětnou vazbu od svých cestujících. „Chceme nabízet pohodlnou a cenově výhodnou dopravu mezi stále více městy. Naše autobusové spoje jsou v neustálé konkurenci. Je vždy na zákazníkovi, jaký typ dopravy si vybere,“ vzkázala Čmielová.

České dráhy vypravují ze Zlínského kraje do Prahy několik přímých vlakových spojů denně. „V současné době sledujeme mezi střední Moravou a Prahou rostoucí zájem o naše služby,“ naznačil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Rychlíky jezdí z Otrokovic do Prahy přibližně tři hodiny, ze Zlína o třicet minut déle. „Vlak je navíc jistě pohodlnější než autobus,“ dodal Šťáhlavský.