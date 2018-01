Protesty obce nepomohly, firma chystá u Valašského Meziříčí galvanovnu

Město její nabídku vítá a zelenou dostala i od Zlínského kraje, který zjišťoval, jaký vliv bude mít výroba na životní prostředí.

V těchto dnech se proto podepisuje smlouva a společnost Hajdik kupuje od Valašského Meziříčí poslední z pozemků v průmyslové zóně. Postavit na něm chce novou galvanovnu, jež by výhledově nabídla práci až 500 lidem.

Jenže valašskomeziříčská průmyslová zóna zasahuje svými pozemky až na katastr sousední obce Lešná a v ní zatím firma tvrdě naráží.

„Všichni víme, že území je už nyní velmi zatížené výrobou, která tady historicky je. Další chemický provoz je nepřijatelný,“ řekl starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Lešná chtěla pozemek odkoupit, ale neuspěla

Před časem tam lidé podepisovali petici, firma proto uspořádala veřejné projednání, na němž svůj záměr vysvětlovala. Jestli se podařilo obyvatele přesvědčit, se teprve uvidí.

Průmyslovou zónu před lety postavilo Valašské Meziříčí a Lešná souhlasila s tím, že bude zasahovat až na její katastr. Proto nyní nastala situace, kdy pozemek prodává Meziříčí, které ale zároveň nemůže vstupovat do stavebního řízení.

Toto právo zůstalo Lešné. Ta už meziříčské radnici navrhla, že pozemek odkoupí. Část chtěla osázet zelení, vybudovat sběrný dvůr, který v obci chybí, a měla i drobného investora. Ale neuspěla.

„Město zónu budovalo s perspektivou, že v ní bude moderní výroba, a to by záměr Lešné nenaplnil,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Firma postupně plánuje zaměstnat až 500 lidí

Prodej společnosti Hajdik schválili zastupitelé města velmi hladce. Oceňují především široký záběr firmy. Není totiž závislá na jednom průmyslovém odvětví, které se může dostat do potíží jako před pár lety automobilový průmysl.

Společnost Hajdík, jež v roce 2016 získala titul Firma roku, má sídlo v Jablůnce a zakládá si na tom, že má kmenové zaměstnance. Agenturními pracovníky posiluje tým jen minimálně. Specializuje se na lakování dílů, má také vlastní lisovnu plastů a montáž. V Meziříčí plánuje postavit galvanovnu, kde se bude povrch plastových dílu upravovat pokovením, konkrétně namáčením v roztoku chromu.

Celkově jde o investici za zhruba 1,5 miliardy korun. V první fázi, která by měla být hotová do konce příštího roku, tady vznikne až 150 nových míst. Přibližně do deseti let jich může být 500.

„Některé profese přestěhujeme, ale lakovna v Jablůnce zůstane. Galvanovna bude nový provoz,“ poznamenal projektový manažer podniku Lukáš Bednárik.

Účastníkem stavebního řízení nebude Meziříčí, ale Lešná

Nyní firmu čeká monitoring ovzduší, vody a půdy, aby bylo možné srovnávat stav životního prostředí před zahájením provozu a během něj. Hajdik odmítá, že by galvanovna měla situaci zhoršit, a slibuje využití nejnovějších technologií.

„Emise jsou díky tomu na výstupu naprosto minimální. Využívá se mokrá absorpce a zvažujeme zařízení, díky němuž by se šestimocný chrom vůbec nedostával do ovzduší,“ vysvětloval Bednárik už před časem.

Ovšem k získání stavebního povolení je čeká dlouhá cesta, v ideálním případě by jej mohli mít vyřízené v srpnu. Meziříčí by si přálo, aby zde provoz vznikl.

„Nyní je nezaměstnanost na minimu, což ale ještě neznamená, že to tak bude i za deset let. A toto není zahraniční investor, který by v případě potíží zavřel a nechal nám tady stovky lidí bez práce,“ apeloval Stržínek.

Připomněl tak společnost Schott Solar, která v roce 2012 ukončila výrobu solárních panelů a propustila najednou téměř 450 zaměstnanců (viz též Číňané nemají zájem, 450 lidí z Schott Solar přijde o práci).