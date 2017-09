Zlínská filharmonie opět zahraje v Indii, do Jižní Korey vezme i kroje

„Všechny kroje pocházejí z našeho regionu, bereme to jako představení zlínské kultury v této asijské zemi. Kroje si Korejci budou moci vyzkoušet,“ uvedl ředitel filharmonie Josef Němý.

„Náš region jim rovněž přiblíží osm bannerů fotografií a textů, připravena bude i ochutnávka moravských vín,“ upřesnil ředitel.

Těleso se představí na pěti místech, zahraje mimo jiné i v Soulu nebo Busanu.

V lednu pak na korejskou cestu naváže dvanáctidenní turné do Indie, kam se hráči vrátí po dvou letech.

„V Indii zanechala naše filharmonie velký dojem,“ upozornil Němý (o první návštěvě čtěte zde).

V Dillí, Bombaji, Goje a Kalkatě zazní Dvořákova Osmá symfonie a Smetanova symfonická báseň Z českých luhů a hájů.

Ve Zlíně zahraje Perianes a zazpívá Plachetka

Atraktivní program připravil orchestr také pro zlínské posluchače. Sezonu ozdobí začátkem října klavírista světového jména Javier Perianes.

„Získal mezinárodní renomé na pěti kontinentech, na nejprestižnějších světových pódiích včetně Carnegie Hall v New Yorku, Wigmore Hall v Londýně, Théâtre des Champs-Élysées v Paříži, Berlínské filharmonie a Suntory Hall v Tokiu,“ vypočítal ředitel.

Do Zlína se na konci října vrátí operní hvězda, basbarytonista Adam Plachetka. Sólista Vídeňské státní opery se stal prvním Čechem, který do 30 let svého věku vystoupil na scéně Metropolitní opery v New Yorku.

Filharmonie během sezony připomene také několik výročí - 170 let od smrti Mendelssohna-Bartholdyho, příští rok pak sto let od úmrtí Debussyho.

„K velmi zajímavým koncertům bude patřit také Händelovo oratorium Mesiáš, které posluchači uslyší v březnu,“ uvedl šéfdirigent orchestru Vojtěch Spurný, pro nějž je letošní sezona poslední na tomto postu.

Od příštího září ho nahradí dirigent Tomáš Brauner.