Festivalové léto ve Zlínském kraji začíná, dorazí Nohavica i zpěvák Kiss

Oproti loňsku sice skončila hudební přehlídka Kupkofest v Nivnici, jiné akce ale pokračují dalšími ročníky: ať už jde o velké festivaly typu Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní, či lokální podniky, jako jsou Zádveřická rocková noc nebo Valašské folkrockování.

1 Slovácké léto

Kdy: 29. června – 8. července

Kde: Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště

Jedenáctý ročník hudebně-sportovního festivalu nabídne Buty (3. 7.), Iné Kafe (4. 7.) a Walda Gang (5. 7.), zahrají i Tabák, Reflexy, Argema, Adam Ďurica, Gate Crasher, Ben Cristovao či Šroti. Večerní koncerty jsou zdarma a budou začínat ve 21.30 hodin. Novinkou je během nich VIP zóna, která vyjde na 100 nebo 150 korun.

2 Masters of Rock

Kdy: 12. – 15. července

Kde: areál likérky Rudolf Jelínek, Vizovice

Areál vizovické likérky zaplní přes 25 tisíc fanoušků tvrdé metalové muziky. Mezi hlavní hvězdy Masters of Rock patří Helloween v sestavě s původními členy Michaelem Kiskem a Kaiem Hansenem, powermetaloví Powerwolf nebo Udo Dirkschneider, který naposledy zazpívá písně z éry Accept. Velkou událostí bude příjezd jedné z největších osobností rockové historie a zakladatele slavných Kiss Genea Simmonse. Vstupenky jsou k sehnání přes festivalový web či v předprodejních sítích, do konce června vyjdou na 1 950 korun.

3 Valašské divadelní léto

Kdy: 20. července – 19.srpna

Kde: Rožnov pod Radhoštěm

Divadelní přehlídky a hudební akce nabídne šestnáctý ročník rožnovské přehlídky. Většina z nich se koná pod širým nebem v amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Koncerty se konají tři: 20. července dorazí na rožnovské koupaliště Tři sestry, Doctor P. P. a E!E, 25. července do amfiteátru Veselá trojka Pavla Kršky a 19. srpna na stejné místo Václav Neckář & Bacily za doprovodu smyčcového kvarteta.

4 Kromfest

Kdy: 21. července

Kde: Pionýrská louka u Podzámecké zahrady, Kroměříž

Třetí ročník kroměřížského festivalu znovu nabídne zábavu pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na interprety, jako jsou Ivan Mládek s kapelou, zpěvačky Ewa Farna a Olga Lounová, Miro Šmajda s kapelou, Minami či Polygon. Nechybí ani doprovodný program. Dospělí zaplatí v předprodeji 450 a na místě 550 korun, studenti 400 a na místě 500 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma.

5 Zádveřická rocková noc

Kdy: 21. července

Kde: areál fotbalového hřiště Zádveřice

Už podvanácté se koná akce, jejímž hlavním pořadatelem je kapelník skupiny Fleret Zdeněk Hrachový. Kromě „jeho“ Fleretu, který letos slaví 35 let, se představí rovněž Vlasta Redl s kapelou, Cestující hudba nebo Schelinger Revival. Pro návštěvníky je k dispozici stanové městečko zdarma. Vstupné v předprodeji stojí 200 a na místě 250 korun.

6 Buchlovské hudební léto

Kdy: 28. července – 31. srpna

Kde: amfiteátr v Buchlovicích

Koncerty pod širým nebem v zámeckém amfiteátru v Buchlovicích mají už letitou tradici. Po červnovém vystoupení Pražského výběru sem 28. července dorazí slovenský muzikant Pavol Hammel a kapela Prúdy, 31. srpna pak vystoupí Tři sestry, E!E a Doctor P. P. A mezitím, konkrétně 11. srpna, se představí také populární Chinaski, bude to ale na jiném místě: v zámeckém amfiteátru v nedaleké Strážnici.

7 Letní filmová škola

Kdy: 27. července – 5. srpna

Kde: Uherské Hradiště

V rámci doprovodného programu Letní filmové školy vystoupí Longital, David Koller, Banana split a jeho moralisté, Blachu, Dálava, Zvíře jménem Podzim, Katarzia, Mucha, Epoque Quartet, Barbora Poláková, Mimo a Oliver nebo cimbálovky Hora, Pajtáš, Kremlor a Vinár či horňácká cimbálová muzika Petra Mičky. Koncerty jsou přístupné i lidem, kteří nemají na filmovku vyřízenou akreditaci.

8 Starý dobrý western

Kdy: 3. – 5. srpna

Kde: přehrada Bystřička

Unikátní přehlídka country a bluegrassové hudby se koná už podvacáté a zve na jména, jako jsou Naďa Urbánková & Bokomara, Hop Trop, Karel Kahovec a George & Beatovens, František Nedvěd a Tie Break, Lokálka či Poutníci. Permanentka v online předprodeji má cenu 440 korun, v kamenném předprodeji 450 a na místě 520 korun. Jednodenní lístek stojí v pátek 290 a v sobotu 390 korun, rodinná permanentka 1 100 korun.

9 Slavnosti piva

Kdy: 9. – 11. srpna

Kde: rekreační areál Kamínka, Roštín

Tři dny plné muziky a zábavy se chystají na Slavnosti piva v Kamínce. Čtvrteční program patří Jiřímu Schmitzerovi, Dymytry či Tezauře, v pátek zahrají Wohnout, Rybičky 48, Arakain, Walda Gang a Skyline, v sobotu se představí Tublatanka, Iné Kafe, Visací zámek, Kiss Forever Band, Polemic a Xavier Baumaxa. Nebude chybět ani ochutnávka řady druhů piva a atrakce pro děti. Ceny lístků jsou následující: permanentka 690 (do 30. 6.), 790 (do 7. 8.) a 890 korun na místě. Jednodenní lístek na pátek či sobotu 390 (do 30. 6.), 450 (do 7. 8.) a 490 korun na místě. Celý čtvrteční program je zdarma jako bonus pro držitele permanentek.

10 Valašské folkrockování

Kdy: 11. srpna

Kde: Amfiteátr Na Stráni, Rožnov pod Radhoštěm

Letošní ročník rožnovské hudební přehlídky přivítá stálice české hudební scény Hanu a Petra Ulrychovy se skupinou Javory Beat, 30 let na scéně oslaví Tata Bojs, přijede rovněž Anna K či kapela Ting. Vstupné v předprodeji stojí 390 a na místě 450 korun, děti 7–12 let a ZTP a ZTP/P na místě zaplatí 225 korun. Děti do 7 let mají vstup zdarma.

11 Vizovické Trnkobraní

Kdy: 17. – 18. srpna

Kde: areál likérky Rudolf Jelínek, Vizovice

Největším tahákem 51. ročníku Vizovického Trnkobraní bude legendární písničkář Jaromír Nohavica. Pátek nabídne kapely, jako jsou Wohnout, Divokej Bill, Visací zámek, Mandrage či Pekař. V sobotu vystoupí Arakain s Lucií Bílou, MIG 21, Jelen, Ewa Farna, Argema, Mirai či Fleret a Zuzana Šuláková. Nebude chybět ani soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Dvoudenní vstupenky na Trnkobraní lze koupit za 910 korun (oba dny), 450 korun (pátek) a 560 korun (sobota). Na místě budou stát 980 korun (oba dny), 490 korun (pátek) a 640 korun (sobota). Děti, senioři a držitelé průkazů ZTP/P mají slevu.