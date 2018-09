Pozdvižení v ulicích. Zlínem prošly stovky muzikantů a tanečníků

Na přehlídce vystoupily soubory či orchestry z Ruska, Polska, Rakouska, Maďarska, ale třeba i Turecka.

„Je krásně vidět, jak má každý své specifické pojetí. Takový orchestr z Jaroslavle sem cestoval dva dny a předvádí tu úžasný swing a taneční muziku, která je schopná oslovit i mladé posluchače,“ vyzdvihl Karel Mlček z pořádajícího Velkého dechového orchestru Zlín.

Asi šest set kilometrů cestovali do Zlína členové polského lidového folklorního souboru z Koscielce. „Je to tady skvělé. Už včera jsme měli tři taneční vystoupení, lidé tu skvěle reagují, takže to vytváří fantastickou atmosféru. Opravdu si to tu hodně užíváme,“ těšilo Barteka Stachowiaka.

Průvod, který tvořilo 25 uskupení dopoledne prošel třídou Tomáše Bati a zastavil na zlínském náměstí Míru, kde kapely společně vystoupily při Monstrkoncertu. Zahrály na něm skladby někdejšího významného českého skladatele a dirigenta Jaroslava Bílého, který festival v roce 1982 zakládal. „Na toto hromadné vystoupení bylo potřeba se speciálně připravit, později nás čeká ještě samostatný koncert,“ poznamenal Václav Král z Dechového orchestru Jistebník.

Na zaplněném zlínském náměstí, kde se zároveň koná gastrofestival, pokračuje program až do večerních hodin. Moderní hudbu si zase lidé mohou vychutnat v nedalekém parku Komenského. Přehlídku zakončí v neděli vystoupení zahraničních souborů na kolonádě v Luhačovicích.