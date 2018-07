Farnost začala přenášet mše na YouTube, vítají to senioři i emigranti

Farnost ve Starém Městě patří mezi pár výjimek v rámci republiky, které využívají YouTube pro své farníky a příznivce. Přenos začíná vždy půl hodiny před mší svatou (sledovat jej můžete zde), záznamy mší k dispozici nejsou.

„Například nedávno jsme měli křtiny a kmotra nemohla nakonec přijít. Tak si doma zapnula YouTube a mohla se na všechno dívat v přímém přenosu,“ vysvětlil farář Miroslav Suchomel. „Právě z těchto důvodů jsme sledování přes internet zavedli.“

Stejnou službu nabízí ve Zlínském kraji jen bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě a bazilika na Svatém Hostýně.

V obou případech jde ale o známá a vyhledávaná poutní i turistická místa, která mají v interiéru nainstalovanou online kameru s nepřetržitým provozem. Z menších farností je ta staroměstská v regionu jediná.

„Podobný počet farností s touto službou je i na Olomoucku a myslím, že v rámci republiky je to stejné. Většinou jde totiž o iniciativu místních lidí, o jejich zájem nebo nápad,“ vysvětlil mluvčí olomoucké arcidiecéze Jiří Gračka.

Službu vítají hlavně místní ve chvíli, kdy chce na mši přijít celá rodina, ale kvůli nemoci dítěte některý z rodičů nemůže. Dosah by ale mohl být mnohem větší.

Například by se tímto způsobem mohli bohoslužby „zúčastnit“ klienti domovů pro seniory. Věřící tam mají většinou možnost sledovat křesťanské vysílání televize Noe nebo přímé přenosy České televize při velkých poutích v republice. Regionální nabídka ale schází.

„Myslím, že by se to klientům líbilo. Když jsem pracoval v domově pro seniory v Nezdenicích, každé dva týdny tam chodíval na bohoslužbu farář a lidé byli moc spokojení. Tam, kde to není možné, by to mohl nahradit internetový kanál,“ naznačil Jaroslav Kopper ze Sociálních služeb Uherské Hradiště, které spravují po celém Zlínském kraji některé domovy pro seniory.

„Přivítala bych to. Dřív jsem chodívala do kostela, ale teď jsem v domově na vozíku a nikam se nedostanu,“ potvrdila osmdesátiletá Jaroslava Mrázková.

Hostýn nabízí archiv větších poutí, Velehrad pohled z více kamer

Na kanále YouTube mohou bohoslužby z kostela Svatého Ducha sledovat zájemci téměř denně. Farnost je nabízí při večerních mších svatých v pondělí, středu a pátek, při sobotní mši v 18 hodin a při nedělní v 7 a 10 hodin.

Jednu z prvních webových kamer v republice nainstalovali do interiéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. To bylo zhruba před osmi lety. Jako o významné poutní místo se o ni totiž zajímali poutníci z celého světa. Proto se pohyb v bazilice dá sledovat nepřetržitě, v době bohoslužby je se zvukem. Kamera je ale také venku před bazilikou.

„Udělali jsme to jako službu pro starší lidi, kteří se na Hostýn třeba ze zdravotních důvodů nedostanou. Skoro v každé domácnosti je dnes internet, takže babičce zapne rodina kanál a může se na bohoslužbu podívat,“ vysvětlil technický administrátor farnosti v Bystřici pod Hostýnem Petr Janek.

„Velmi to kvitují třeba emigranti, kteří do kostela chodili kdysi jako malí a teď žijí v Austrálii nebo v Americe. A velmi děkují, že tu příležitost mají,“ upozornil.

Větší poutě se navíc zaznamenávají. V archivu na internetových stránkách si proto zájemci mohou najít pouť dva až tři roky nazpět.

Přímý přenos nabízí také další poutní místo – Velehrad. Dění v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje sledují tři kamery.

Na počítači je tak možné sledovat bohoslužbu pohledem do hlavní lodi kostela, od oltáře nebo v případě cyrilometodějské pouti třeba z nádvoří před bazilikou.

„Je to dobrá věc. Každý má rád ten svůj kostel a určitě je rád, když se na něj může z nějakého vzdáleného místa zase podívat,“ domnívá se zlínský farář Ivan Fišar.

V kostele svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně ale kamery zatím nemají.