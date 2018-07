Fanoušci metalu přijeli do Vizovic týden předem. Jste blázni, říkají jim

Do Vizovic dorazil s rodinou už minulý pátek jako zřejmě první návštěvník letošního ročníku Masters of Rock Petr Hrubý z Bystřice nad Pernštejnem.

„Většinou jezdíváme ‚až‘ v neděli, ale byly svátky, tak jsme jeli ještě dřív. Ostatní fanoušci nám na Facebooku psali, že jsme blázni a příště ať prý přijedeme radši už v zimě,“ směje se Petr Hrubý.

Letos poprvé sem zavítal s karavanem a ubytoval se na zahradě u známých z Vizovic. Volné dny před začátkem festivalu využil třeba k návštěvě manželky a syna, kteří jsou v lázních v nedalekých Luhačovicích.

„Vyšlo to dobře, mám to za nimi kousek. Na Masters jsem už tady podesáté, celé okolí Vizovic máme procestované,“ popisuje devětačtyřicetiletý fanda, který s sebou vzal další čtyři členy rodiny. Další asi desítka jeho známých dorazí později.

„Jezdí nás velká banda a nejvíc se těšíme na atmosféru. Kdo to jednou zažije, jezdí už pořád. Potkáváme se se spoustou kamarádů a známých z celé země, které kolikrát vídáme jen právě tady,“ říká Hrubý.

I on si přitom všiml, že řada lidí jezdí do Vizovic s velkým předstihem. „Když jsme sem dřív jezdívali v úterý, skoro nikde nic nebylo. Dnes už to v kempu žije a přizpůsobili se tomu také stánkaři, kteří sem přijíždějí daleko dřív. Poslední dny před festivalem mají obrovské kouzlo, každý už se moc těší, kdy to konečně začne,“ dodal.

Jeho slova potvrzuje také starostka Vizovic Silvie Dolanská.

„Viděla jsem fanoušky najíždět sem už v neděli, pohybují se i po městě. Hodně z nich jezdí na výlety do okolí, u nás zase chodí na prohlídku zámku nebo do hasičského muzea,“ popsala.

Stále dřívější příjezdy návštěvníků Masters of Rock vítají místní restaurace a obchody, v nichž metalisté utrácejí.

„Je to pro ně pochopitelně dobrá zpráva. Zároveň s tím ale ubývá volných míst k parkování ve městě,“ řekla Dolanská.